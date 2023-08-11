Украинец создал копию популярного Telegram-канала и присвоил миллионы гривен украинцев (фото)

Мошенник обманул свыше сотни украинцев

Житель Кривого Рога решил обогатиться за счет донатов украинцев. Он создал фейковый канал в Telegram, который стал копией популярного канала с более чем миллионом подписчиков.

Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, 23-летний злоумышленник таким образом заработал около 3 миллионов гривен. Его задержание проводили николаевские стражи порядка.

"23-летний житель Кривого Рога создал канал в Telegram, полностью копирующий николаевский канал с миллионной аудиторией. Мошенник копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку "банки сборов" и добавлял собственные банковские счета в фейковом канале", — говорится в сообщении.

Средства мужчина тратил на собственные нужды и развлечения. От его действий пострадали сотни украинских граждан, следствие продолжается.

Судя по характерной заставке, речь идет о паблике "Николаевский ванек", на который подписаны свыше 1,2 миллиона человек. Там, к слову, уже поблагодарили полицию за работу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Луцке осудили админа Telegram-канала о повестках.