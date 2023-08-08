Зв’язали охоронця та вкрали сотні тисяч гривень: поліція показала епічне відео затримання банди грабіжників

Зловмисників помістили до СІЗО до винесення вироку

У Київській області бійці КОРД разом із вінницькими оперативниками затримали підозрюваних, які напали на агрофірму та, погрожуючи зброєю, вкрали із сейфу понад двісті тисяч гривень.

Подробиці спецоперації поділилися в МВС України. Затриманим загрожує до 15 років за ґратами.

Відомо, що четверо чоловіків в ніч на 8 серпня увірвалися на агропідприємство на Вінниччині, погрожували охоронцеві пістолетом, а потім зв’язали його скотчем та зламали сейф, викравши 230 тисяч гривень. Крім грошей, нападники викрали документацію підприємства. Як тільки вони втікли, охоронник повідомив про пограбування та напад у відділення поліції Гайсинського района.

Правоохоронці запровадили в області спеціальну операцію та затримали зловмисників на виїзді з міста Біла Церква. Під час обшуку авто, на якому вони намагалися втекти, знайшли та вилучили зброю, патрони, рації, інструменти для злому, тепловізори, біноклі, спецодяг, мобільні телефони, банківські картки, вкрадені з фірми гроші та інші речові докази.

Силовики затримали чотирьох чоловіків віком від 38 до 59 років, зараз вони перебувають у СІЗО. За озброєний розбій їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що затримано шахрая, який за 60 тисяч гривень обіцяв повернути з полону українського військового. Аби втертися у довіру, він представлявся жертвам співробітником Сил оборони України.