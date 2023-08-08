Нічого святого: у Черкасах затримали шахрая, який за гроші обіцяв повернути військового з полону (фото)

Йому загрожує в’язниця

Правоохоронці затримали мешканця Черкас, який за гроші обіцяв допомогти звільнити з полону українського військового. Він залякував його дружину, що інакше чоловік загине в полоні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі МВС.

36-річного чоловіка, який видавав себе за представника Сил оборони, затримали в момент отримання частини суми – 40 тисяч гривень. Усього він вимагав за свої уявні послуги 60 тисяч.

Йому вже повідомили про підозру у зловживанні впливом. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Як розповідав "Телеграф", подібною схемою шахраї користувалися з 2014 року, безсовісно граючи на почуттях близьких та обіцяючи повернути полонених за гроші.

Раніше голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький розповів, що в умовах повномасштабної війни шахраї вигадали кілька нових схем для обману: дуже поширеними зараз стали: грошова допомога від держави, СМС-повідомлення з військкомату, пошук зниклих безвісти тощо.