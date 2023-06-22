Шахрайство в Інтернеті: нардеп розповів, як аферисти "модернізують" свої схеми під час війни

Базові схеми шахрайства телефоном залишаються незмінними роками, каже нардеп

Аби видурити гроші у людей шахраї "модернізують" свої схеми, ідуть на різні хитрощі та використовують різні способи тиску.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький.

"Щоб виманити гроші у своїх жертв, аферисти представляються працівниками банку і, залякуючи блокуванням рахунків і призупиненням транзакцій, пропонують пройти верифікацію та назвати пін-код і строк дії картки. Цих даних достатньо, щоб спустошити рахунок. Базові схеми шахрайства телефоном залишаються незмінними вже впродовж кількох років. Їх лише "модернізують" до ситуації в країні та потреб громадян", — сказав він.

Більше про шахрайські схеми та розслідування незаконної діяльності кол-центрів і фінансових пірамід читайте в статті "Телеграф": "Ваш родич потрапив у біду": нардеп попередив про стрімке зростання шахрайських кол-центрів"

Раніше ми писали про те, що під час війни в Україні почала стрімко зростати кількість кол-центрів з "розводу" людей на гроші. Люди стають жертвами кіберзлочинців по всій країні. Одна з найпопулярніших схем обману — це повідомлення рідним, що "ваш родич потрапив у біду". Також популярними є ви "виграли приз" або "можете купити за вигідними цінами".

Також повідомляли, як аферисти вигадали схему обману неуважних мешканців через пошту. Зловмисники шлють посилки з будь-якими дрібничками на випадкові адреси і якщо одержувач виявився недостатньо уважним, то він може втратити кілька сотень гривень. Хоча це і здається незначною сумою, проте подібне розсилання йде масово, а тому сума зрештою може виявитися великою.