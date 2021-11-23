"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких

Що варто зробити при тривожному дзвінку від незнайомців – пояснюють волонтери та правоохоронці

Чи не кожній родині доводилося стикатися з різними шахрайськими схемами. Наприклад, замовити на інтернет-сайті або у віртуального продавця якийсь товар, сплатити за нього — і нічого не отримати натомість. Або навпаки, відправити свій товар, а замість грошей отримати лише скрін про їхній переказ. Дуже популярна в аферистів схема "Ваш родич потрапив у біду" з різними варіантами: чи то син (брат/онук) когось травмував і його можна терміново "відмазати" в поліції, чи син (дочка) внаслідок ДТП опинився в лікарні та негайно потрібні гроші на операцію.

Коли такі дзвінки лунають уночі, мало хто спросоння здатний розібратися в ситуації, якщо йдеться про долю близької людини. На це і розрахунок, попереджають правоохоронці: навряд чи ви будете в цей час холоднокровно дзвонити комусь із перевіркою інформації, скоріше спробуєте перерахувати або передати суму, яку потрібно. А зараз знову використовується схема, популярна у перші роки російсько-української війни – невідомі дзвонять родичам військовослужбовців із повідомленням про те, що їхній син (брат/чоловік) потрапив до них у полон, але його можуть випустити за певну суму, переведену на картку.

Умова: заплатити за "бранця" 17 тисяч гривень

Про те, як за такою схемою у неї намагалися виманити гроші, "Телеграфу" розповіла мати запорізького бійця, Ганна Калініна. "Ця історія трапилася у 2014-му році, після трагічного виходу українських захисників з Іловайського котла. Наш старший син, Сергій Калінін, служив у 93-й окремій механізованій бригаді. 25 серпня йому виповнилося 40 років. Востаннє він нам зателефонував 27-го числа і більше від нього дзвінків не було. А тоді, як ми дізналися, росіяни розстріляли наших воїнів".

Сергій Калінін загинув 29 серпня, шахраї дзвонили у вересні

У вересні через кілька днів невідомості родичів безвісти зниклих бійців почали кликати на впізнання понівечених тіл, які доставляли в запорізькі морги. У прокуратурі на комп’ютері показували фотографії, де складно було роздивитися близьких у закривавлених та обгорілих фрагментах… Вони нікого не впізнали, батько здав аналіз на ДНК-експертизу. Згодом, за словами Анни Леонтіївни, громадянська дружина сина повідомила їй, що Сергій зателефонував і сказав, що перебуває у полоні у Сніжному. На той час батьки зраділи, що він знайшовся. Але виявилося, що хтось просто сплутав ім’я та зателефонував не туди.

Через деякий час невістці знову зателефонували. "Вона дзвонить нам, збуджена, каже, що знайшлися 5 людей полонених з Енергодару, Полог та наш Сергій з ними. І їх можуть повернути, але за умови, що родичі зберуть гроші… на 2 бензовози. На один, мовляв, люди вже зібрали, ще трьом сім’ям треба швидко зібрати на другий. Виходило по 17 тисяч — у 2014-му це величезні гроші. "У нас таких грошей немає" — відповіла я. Невістка образилась, вирішила брати кредит, але мій чоловік її відмовив, пішов до неї, і коли здирники незабаром знову вийшли на зв’язок, сам узяв трубку".

Сергій Калінін (ліворуч) та Андрій Денщиков

Зловмисники запевняли, що Сергій Калінін живий, але поранений. Його батько пропонував такий варіант: "Зустрінемось десь на нейтральному боці, ви мені – сина, я вам – гроші". Абоненти кинули слухавку. Згодом зателефонували його дружині ще раз, уночі. Вона хвилювалася, але телефон взяла. А там кажуть: "Ти перерахуй нам на картку гроші, 500 гривень". Жінка відповіла, що вона не має такої суми. "Ах, (матом) він свою нирку віддав нам заради телефонного дзвінка, а в тебе грошей немає!" - "Ну так якщо він вам нирку віддав, то дайте нам поговорити". Невідомі з лайкою відключилися. Після кожного такого дзвінка і молода жінка, і батьки воїна переживали стреси. Особливо, якщо врахувати, що молодший син Олексій також з перших днів перебуває на війні.

Сергія Калініна нагороджено посмертно

Насправді солдат Сергій Калінін загинув 29 серпня 2014 року. Він входив до складу розрахунку зенітної установки, встановленої в кузові вантажівки ЗІЛ-131 і був застрелений снайпером. А 31 серпня машину, в якій залишалися тіла його та Андрія Денщикова, було підбито сепаратистами. Останки героїв були зібрані пошуковцями місії "Евакуація 200" ("Чорний тюльпан") 11 вересня 2014-го і доставлені до Дніпропетровська, де поховані з позначкою "Тимчасово невстановлений захисник України". Впізнали його за тестами ДНК лише у вересні 2015 року, після чого перепоховали у Запоріжжі.

Хто похований у могилі — встановлювали за експертизами ДНК

"Обов’язково придумайте зі своїми близькими якесь секретне слово — пароль, за яким ви визначите, що дзвонить саме він", — так радить усім Анна Леонтіївна.

За родичів хотіли отримати 200 тисяч гривень

Про свіжий випадок здирництва розповіла на своїй Facebook-сторінці волонтер із Запоріжжя Ірина Ширеметьєва, яка з 2014 року допомагає державним органам в обмінах та передачах наших бійців із полону.

Молода людина шукала волонтерів, які займаються звільненням полонених на Донбасі, щоб знати, як чинити: "Не думав, що зараз мене так гостро торкнеться. Але зараз потрібна допомога хоча б у вигляді консультації. Два молоді хлопці, два батьки та мої далекі родичі потрапили у полон. Можливо, серед моїх друзів є ті, хто звільняв – відгукніться".

Ширеметьєвої він так пояснив проблему: "У Покровському районі сьогодні вранці потрапили в полон … Михайло і … Віктор. Мені повідомили, так зрозумів, з того боку. Номер російський ".

Ірина відразу ж попередила: "Ніякі гроші нікому не висилати! Часто взагалі ліві люди нібито готові допомогти".

"Та я це зрозумів, — пояснив співрозмовник. — Вони запропонували викуп 200 тисяч. Після того як я сказав, що таких грошей немає, кинули трубку".

Насамперед досвідчений волонтер просить людей не панікувати. Ось її поради:

1. Перевірити правдивість інформації. Можна зателефонувати на особистий номер людини, яка, за заявою тих, хто дзвонив, потрапила у полон. Абонент не в мережі — це не означає, що в полоні, це цілком нормальна ситуація в деяких регіонах — втрата сигналу оператора, тому 2-3 дзвінки можуть дати результат. Якщо є можливість — зробити дзвінок другу чи людині, яка може знаходитися поряд із "полоненим";

2. Якщо на ваш дзвінок відповідає незнайома людина, теж не варто одразу припускати страшні речі, телефони мають властивості губитися;

3. Не надсилайте гроші у спробі "вирішити" питання самостійно;

4. Телефонуйте на гарячу лінію СБУ (800) 501-482 або у поліцію "102". Повідомте максимально повну інформацію про вашу ситуацію: з якого номера вам дзвонили, як представилися, що казали, кого шукали.

Про таких шахраїв Ірина Ширеметьєва просить попередити своїх близьких та знайомих.

Не дайте шахраям вас обдурити!

Такі ж поради опублікував відділ комунікації запорізького поліцейського главку.

В Управлінні служби безпеки України в Запорізькій області пояснюють, що зловмисники спеціально телефонують увечері чи вночі — грають на емоціях, використовуючи фактор несподіванки. Фахівці рекомендують не розпитувати у шахраїв подробиці, тому що це дає їм додаткову можливість продовжувати розмову в бажаному для них руслі та чинити на вас психологічний тиск. "Мета таких дзвінків завжди одна — змусити вас, "рятуючи" родича, переказати гроші на певний банківський рахунок або на названу шахраями сім-карту".

Варто пам’ятати, що часто невідомі "доброзичливці" наполягають, щоб ви не відключали телефон — адже таким чином ви не зможете самі зателефонувати "полоненим" родичам і з’ясувати, чи все з ним гаразд. Добре, якщо сім’я має можливість використовувати для зв’язку з ним інший телефон.

А іноді таємничі абоненти самі видають себе за ваших "нещасних" рідних, змінюючи голос, переходячи на шепіт, перемежовуючи спілкування стогонами чи схлипуванням, заглушаючи сторонніми шумами. У такому разі намагайтеся менше повідомляти інформацію самі, а більше уточнити її у того, хто зателефонував. Наприклад, поставте питання, відповідь на яке може знати тільки справжній родич, або навмисно назвіть когось неправильно — за реакцією ви зрозумієте, обманюють вас чи кажуть правду. У СБУ також підготували поради, як чинити, щоб не стати жертвою шахраїв.

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв:

Насамперед, не панікуйте і не поспішайте виконувати умови аферистів. Ніколи не називайте своїх близьких на ім’я;

попросіть того, хто зателефонував, назвати прізвище, ім’я, по батькові та дату народження полоненого родича. Швидше за все, зловмисники набрали вас шляхом випадкового набору і такою інформацією не володіють;

уточніть, у якому місті та якій частині проходив військову службу ваш родич;

якнайшвидше зателефонуйте родичу, який потребує негайної допомоги, або людям, які можуть на цю мить бути поруч і підтвердити або спростувати почуту вами інформацію. З цією метою завжди слід заздалегідь попросити у рідних телефон, яким можна зателефонувати у разі непередбачуваної ситуації;

у жодному разі не пересилайте та не передавайте кошти для розв'язання питання.

Якщо ви або ваші знайомі все ж таки потрапили в ситуацію, коли невідомі люди вимагають у вас гроші за "вирішення" питання звільнення родича з полону, негайно телефонуйте до Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування без вісті зниклих у районі проведення ООС за телефоном (044) 255-84-35. (Для мешканців Запорізького краю – на гарячу лінію Управління СБУ у Запорізькій області (061) 239-60-40). Інформація, отримана на телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

…До речі, 2-3 роки тому Ганну Калініну намагалися "розвести" чергові шахраї. Вийшла майже анекдотична ситуація — молодший син, теж військовослужбовець, зазирнув у гості та втомлений ліг спати. А незабаром у Леонтіївни на кухні задзвонив телефон: "Мам, привіт!" — "Привіт" — "Я потрапив в автокатастрофу, зараз у "ментівці" і щоб випустили, потрібні гроші". Жінка з телефоном у руках зазирнула до зали, збираючись насварити сина за невдалий жарт, але її воїн міцно спав.

"Що, синку, тобі потрібні гроші? – дбайливо промовила жінка. – Ну, чекай…". І, не підбираючи слів, висловила негіднику, що дзвонив, все, що в неї накопичилося на серці.

Раніше "Телеграф" розповідав як шахраї обманюють хворих на коронавірус.