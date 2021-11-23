"Ваш сын в плену – вернем за выкуп" – как мошенники пытаются заработать на чувствах близких

Что стоит предпринять при тревожном звонке от незнакомцев – объясняют волонтеры и правоохранители

Едва ли не каждой семье приходилось сталкиваться с разного рода мошенническими схемами. Например, заказать на интернет-сайте или у виртуального продавца какой-нибудь товар, оплатить его — и ничего не получить взамен. Или наоборот, отправить свой товар, а вместо него вместо денег получить лишь скрин об их переводе. Очень популярна у аферистов схема "Ваш родственник попал в беду" с различными вариантами: то ли сын (брат/внук) кого-то травмировал и его можно срочно "отмазать" в полиции, то ли сын (дочь) в результате ДТП оказался в больнице и немедленно нужны деньги на операцию.

Когда такие звонки раздаются ночью, мало кто спросонья способен разобраться в ситуации, если речь идет о судьбе близкого человека. На это и расчет, предупреждают правоохранители: вряд ли вы будете в это время хладнокровно звонить кому-то с проверкой информации, скорее попытаетесь перечислить или передать требующуюся сумму. А сейчас вновь используется схема, популярная в первые годы российско-украинской войны – неизвестные звонят родственникам военнослужащих с сообщением о том, что их сын (брат/муж) попал к ним в плен, но его могут выпустить за определенную сумму, переведенную на карточку.

Условие: заплатить за "пленника" 17 тысяч гривен

О том, как по такой схеме у нее пытались выманить деньги, "Телеграфу" рассказала мама запорожского бойца, Анна Калинина. "Эта история случилась в 2014-м году, после трагического выхода украинских защитников из Иловайского котла. Наш старший сын, Сергей Калинин, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде. 25 августа ему исполнилось 40 лет. Последний раз он нам позвонил 27-го числа и больше от него звонков не было. А ведь тогда, как мы узнали, россияне расстреляли наших воинов".

Сергей Калинин погиб 29 августа, мошенники звонили в сентябре

В сентябре, спустя несколько дней неизвестности, родственников без вести пропавших бойцов стали звать на опознание изувеченных тел, которые доставляли в запорожские морги. В прокуратуре на компьютере показывали фотографии, где сложно было разглядеть близких в окровавленных и обгоревших фрагментах… Они никого не узнали, отец сдал анализ на ДНК-экспертизу. Потом, по словам Анны Леонтьевны, гражданская жена сына сообщила ей, что Сергей позвонил и сказал, что находится в плену в Снежном. На тот момент родители обрадовались, что он нашелся. Но оказалось, что кто-то просто спутал имя и позвонил не туда.

Через некоторое время невестке опять позвонили. "Она звонит нам, возбужденная, говорит, что нашлись 5 человек пленных из Энергодара, Полог и наш Сережа с ними. И их могут вернуть, но при условии, что родственники соберут деньги… на 2 бензовоза. На один, дескать, люди уже собрали, еще трем семьям надо быстро собрать на второй. Получалось по 17 тысяч – в 2014-м это огромные деньги. "У нас таких денег нет" — ответила я. Невестка обиделась, решила брать кредит, но мой муж ее отговорил, пошел к ней и когда вымогатели вскоре вновь вышли на связь, сам взял трубку".

Сергей Калинин (слева) и Андрей Денщиков

Злоумышленники уверяли, что Сергей Калинин жив, но ранен. Его отец предлагал такой вариант: "Встретимся где-то на нейтральной стороне, вы мне – сына, я вам — деньги". Абоненты бросили трубку. Спустя время позвонили его жене еще раз, ночью. Она волновалась, но телефон взяла. А там говорят: "Ты перечисли нам на карточку деньги, 500 гривен". Женщина ответила, что у нее нет такой суммы. "Ах, (матом) он свою почку отдал нам ради телефонного звонка, а у тебя денег нет!". "Ну так если он вам почку отдал, так дайте нам поговорить". Неизвестные с ругательствами отключились. После каждого такого звонка и сама молодая женщина, и родители воина переживали стрессы. Особенно, если учесть, что младший сын, Алексей, также с первых дней находится на войне.

Сергей Калинин награжден посмертно

На самом деле, солдат Сергей Калинин погиб 29 августа 2014 года. Он входил в состав расчета зенитной установки, установленной в кузове грузовика ЗИЛ-131 и был застрелен снайпером. А 31 августа машина, в которой оставались тела его и Андрея Денщикова, была подбита сепаратистами. Останки героев были собраны поисковиками миссии "Эвакуация 200" ("Черный тюльпан") 11 сентября 2014-го и доставлены в Днепропетровск, где захоронены с пометкой "Временно неустановленный защитник Украины". Опознали его по тестам ДНК только в сентябре 2015 года, после чего перезахоронен родителями в Запорожье.

Кто похоронен в могиле - устанавливали по экспертизам ДНК

"Обязательно придумайте со своими близкими какое-то секретное слово – пароль, по которому вы определите, что звонит именно он", – так советует всем Анна Леонтьевна.

За родственников хотели получить 200 000 гривен

О свежем случае вымогательства рассказала на своей Facebook-странице волонтер из Запорожья Ирина Ширеметьева, которая с 2014 года помогает государственным органам в обменах и передачах наших бойцов из плена.

Молодой человек искал волонтеров, которые занимаются освобождением пленных на Донбассе, чтобы знать, как поступать: "Не думал, что сейчас меня так остро коснется. Но сейчас нужна помощь хотя бы в виде консультации. Два молодых парня, два отца и мои дальние родственники попали в плен. Возможно, среди моих друзей есть те, кто освобождал – отзовитесь".

Ширеметьевой он так объяснил проблему: "В Покровском районе сегодня утром попали в плен …Михаил и …Виктор. Мне сообщили, так понял, с той стороны. Номер российский".

Ирина сразу же предупредила: "Никакие деньги никому не высылать! Часто вообще левые люди якобы готовы помочь".

"Та я это понял, — объяснил собеседник. — Они предложили выкуп 200 тысяч. После того как я сказал, что таких денег нет, бросили трубку".

Первым делом опытный волонтер просит людей не паниковать. Вот ее советы:

1. Проверить достоверность информации. Можно позвонить на личный номер человека, который, по заявлению звонивших, попал в плен. Абонент не в сети — это не значит, что в плену, это вполне нормальная ситуация в некоторых регионах — потеря сигнала оператора, поэтому 2-3 звонка могут все-таки дать результат. Если есть возможность — сделать звонок другу или человеку, который может находиться рядом с "пленным";

2. Если на ваш звонок отвечает незнакомый человек, тоже не стоит сразу предполагать страшные вещи, телефоны имеют свойства теряться;

3. Не высылайте деньги в попытке "решить" вопрос самостоятельно;

4. Звоните на горячую линию СБУ (800) 501-482 или полицию "102". Сообщите максимально полную информацию о вашей ситуации: с какого номера вам звонили, как представились, что говорили, кого искали.

О подобных мошенниках Ирина Ширеметьева просит предупредить своих близких и знакомых.

Не дайте мошенникам вас обмануть!

Такие же советы опубликовал отдел коммуникации запорожского полицейского главка.

В Управлении службы безопасности Украины в Запорожской области поясняют, что злоумышленники специально звонят по телефону вечером или ночью — играют на эмоциях, используя фактор неожиданности. Специалисты рекомендуют не расспрашивать у мошенников подробности, так как это дает им дополнительную возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление. "Цель таких звонков всегда одна – заставить вас, "спасая" родственника, перевести деньги на определенный банковский счет или на названную мошенниками сим-карту".

Стоит помнить, что зачастую неизвестные "доброжелатели" настаивают, чтобы вы не отключали телефон – ведь таким образом вы не сможете сами созвониться с "плененным" родственником и выяснить, все ли с ним благополучно. Хорошо, если в семье есть возможность использовать для связи с ним другой телефон.

А иногда таинственные абоненты сами выдают себя за ваших "несчастных" родных, меняя голос, переходя на шепот, перемежая общение стонами или всхлипыванием, заглушая посторонними шумами. В таком случае старайтесь меньше сообщать информации сами, а больше уточнить ее у позвонившего. Например, задайте вопрос, ответ на который может знать только настоящий родич, или намеренно назовите-то кого-то неправильно – по реакции вы поймете, обманывают вас или говорят правду. В СБУ также подготовили советы как поступать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников:

- прежде всего, не паникуйте и не торопитесь выполнять условия аферистов. Никогда не называйте своих близких по имени;

- попросите позвонившего назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения пленного родственника. Скорее всего, злоумышленники набрали вас методом случайного набора и такой информацией не владеют;

- уточните, в каком городе и какой части проходил военную службу ваш родственник;

- как можно быстрее позвоните родственнику, который нуждается в немедленной помощи, или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть услышанную вами информацию. С этой целью всегда следует заранее попросить у родных телефон, по которому можно позвонить по телефону в случае непредсказуемой ситуации;

- ни в коем случае не пересылайте и не передавайте средства для решения вопроса.

Если вы или ваши знакомые все же попали в ситуацию, когда неизвестные люди требуют у вас деньги за "решение" вопроса освобождения родственника из плена, немедленно звоните по телефону в Объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35. (Для проживающих в Запорожском крае — на горячую линию Управления СБУ в Запорожской области (061) 239-60-40). Информация, полученная на телефон доверия СБУ, конфиденциальна и будет тщательно проверена.

…Кстати, года 2-3 назад Анну Калинину пытались "развести" очередные мошенники. Получилась почти анекдотичная ситуация — младший сын, тоже военнослужащий, заглянул в гости и уставший лег спать. А вскоре у Леонтьевны на кухне зазвонил телефон: "Мам, привет!" — "Привет" — "Я попал в автокатастрофу, сейчас в "ментовке" и чтобы выпустили, нужны деньги". Женщина с телефоном в руках заглянула в зал, собираясь отругать сына за неудачную шутку, но ее воин крепко спал.

"Что, сынок, тебе нужны деньги? – заботливо произнесла женщина. – Ну, жди…". И, не подбирая слов, высказала звонившему негоднику все, что у нее накопилось на сердце.

Ранее "Телеграф" рассказывал как мошенники обманывают больных коронавирусом.