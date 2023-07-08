Цим ви тільки заманюєте шахраїв: що не варто робити в месенджерах

Під час спілкування не розголошуйте цю інформацію

Завжди потрібно бути обережним з тим, що люди публікують у соціальних мережах і месенджерах, оскільки ця інформація зберігається на довгий час. При дотриманні певних запобіжних заходів користувачі зможуть захистити свою особисту інформацію та підвищити безпеку.

Фахівці з itechua наголосили на важливості відповідального ставлення до особистої інформації з метою забезпечення безпечної онлайн-комунікації.

Як убезпечити себе в месенджерах

Для захисту конфіденційності рекомендується використовувати псевдоніми замість повного імені та уникати розголошення особистих документів, таких як паспорти, ліцензії або інформація про банківські картки. Також слід обережно поводитися з особистими фотографіями та відеозаписами, оскільки вони можуть стати об’єктом зловживання з боку шахраїв. Важливо пам’ятати, що повідомлення, надіслані через популярні месенджери, такі як Telegram та WhatsApp, зберігаються на серверах тривалий час і можуть бути доступні шахраям.

Раніше "Телеграф" писав, як покупців дурять у магазинах техніки. Ми розповідали, чи допомагає хвалене захисне скло при падінні смартфона.