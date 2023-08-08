Ничего святого: в Черкассах задержали мошенника, за деньги обещавшего вернуть военного из плена (фото)

Ему грозит тюрьма

Правоохранители задержали жителя Черкасс, который за деньги обещал помочь освободить из плена украинского военного. Он запугивал его жену, что в противном случае, муж погибнет в плену.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

36-летнего мужчину, который выдавал себя за представителя Сил обороны, задержали, в момент получении части суммы – 40 тысяч гривен. Всего он требовал за свои мнимые услуги 60 тысяч.

Ему уже сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как рассказывал "Телеграф", подобной схемой мошенники пользовались с 2014-года, бессовестно играя на чувствах близких и обещая вернуть пленных за деньги.

Ранее глава временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий рассказал, что в условиях полномасштабной войны мошенники придумали несколько новых схем для обмана: очень распространенными сейчас стали: денежная помощь от государства, СМС-сообщения из военкомата, поиск пропавших без вести и т.д.