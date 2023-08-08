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Ничего святого: в Черкассах задержали мошенника, за деньги обещавшего вернуть военного из плена (фото)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Аферист задержан
Аферист задержан. Фото Коллаж

Ему грозит тюрьма

Правоохранители задержали жителя Черкасс, который за деньги обещал помочь освободить из плена украинского военного. Он запугивал его жену, что в противном случае, муж погибнет в плену.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

36-летнего мужчину, который выдавал себя за представителя Сил обороны, задержали, в момент получении части суммы – 40 тысяч гривен. Всего он требовал за свои мнимые услуги 60 тысяч.

Ему уже сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как рассказывал "Телеграф", подобной схемой мошенники пользовались с 2014-года, бессовестно играя на чувствах близких и обещая вернуть пленных за деньги.

Ранее глава временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий рассказал, что в условиях полномасштабной войны мошенники придумали несколько новых схем для обмана: очень распространенными сейчас стали: денежная помощь от государства, СМС-сообщения из военкомата, поиск пропавших без вести и т.д.

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#Черкассы #Мошенник #Задержание #Плен