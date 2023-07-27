Український дипломат влаштував п’яний дебош у Кореї і напав на полісмена: у МЗС уже відреагували

Українця заарештували та доставили до поліцейської дільниці

У Південній Кореї поліція затримала співробітника українського посольства, який, будучи нетверезим, влаштував бешкет у барі в центрі Сеула. Дипломата відкликають та повертають до України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що у відомстві проаналізували всі деталі інциденту у Сеулі.

"За підсумками прийнято рішення про негайне відкликання дипломата з довгострокового відрядження та його повернення в Україну. Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном повинні неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування", — написав Ніколенко у Facebook.

Корейське видання KBS повідомило, що за даними поліцейських, співробітника посольства України, у віці близько 40 років, затримали за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліцейських у барі.

Повідомляється, що український дипломат нібито посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його заспокоїти, а також поліцейського, який приїхав на виклик. Українця заарештували та доставили до поліцейської дільниці для проведення розслідування. Пізніше його відпустили.

Посольство України в Південній Кореї вибачилося за поведінку свого співробітника.

"Посольство просить вибачення корейської громадськості та всіх причетних за будь-які страждання і незручності, викликані цим інцидентом. Посольство тісно співпрацює з корейською владою з метою забезпечення повного і неупередженого розслідування цього інциденту", — заявили в повідомленні дипвідомства.

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