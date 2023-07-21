Посла в Британії звільнили після критики Зеленського: всі подробиці скандалу та заяв Пристайка

Досвідчений дипломат розкритикував сарказм президента у бік Бена Воллеса

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії, така кадрова перестановка підозріло співпала з критикою послом саркастичного коментаря Зеленського у бік британського міністра оборони Бена Воллеса на саміті НАТО.

Українці таке кадрове рішення президента сприйняли з долею критики, мовляв, Пристайко — професійний дипломат, якого потрібно цінувати в умовах останніх резонансних призначень послів.

Що відомо

Відповідний указ №442/2023 розміщено на сайті глави держави 21 липня. Пристайка звільняють з посади посла у Великій Британії, а також із посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації.

Пристайко очолює посольство з липня 2020 року, перед цим він був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. Сам Пристайко ще не коментував звільнення.

Наказ про звільнення

Що такого сказав Пристайко

На саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що хотів би бачити хоч трохи подяки за допомогу від українських чиновників, адже деякі країни відмовляють від своєї останньої зброї на користь ЗСУ.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки… Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів (зброї – ред.). Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці", – додав Бен Воллес.

Також урядовець згадав свій торішній візит до України. Йому не сподобалося, що влада України вручила йому список необхідної зброї для перемоги над росією. Він порівняв союзників із Amazon.

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список", — додав Воллес.

Під час спілкування з журналістами на пресконференції у Вільнюсі Зеленський досить різко відповів Воллесу. Він наголосив, що Україна завжди була вдячна всім союзникам за будь-яку допомогу:

"Ми завжди були вдячні прем'єр-міністрам, міністрам Великобританії. Я не знаю, що він має на увазі, як ще ми можемо подякувати. Нехай він напише, як ми можемо ще дякувати. Можемо вранці прокидатися і дякувати йому. Ми вдячні Британії, у нас дружні стосунки. Олексію (Резніков, міністр оборони — ред.), у вас погані стосунки з міністром оборони Великобританії? Прекрасні?То подякуйте йому", — сказав Володимир Зеленський.

(!) Посол Пристайко в ефірі в інтерв’ю Кей Берлі на SkyNews розкритикував слова Зеленського щодо подяки Воллесу, назвавши це "нездоровим сарказмом":

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом у його вчорашній заяві… Він сказав, що щоранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що це здоровий сарказм", — заявив посол та додав, що небажано демонструвати росіянам будь-які конфлікти з міжнародними партнерами.

Тобто, все, що він зробив — це назвав "нездоровим сарказмом" слова про те, що Зеленський може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії хоч щоранку.

Реакція на звільнення

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вважає, що Зеленський звільнив посла саме після цієї рокової цитати про "нездоровий сарказм президента":

"Такого в ОП не пробачають. Тільки повна лояльність та дифірамби… Тобто сексологів (посол у Болгарії Олеся Ілащук, — ред.) у нас призначають послами на важливі напрямки навіть після суспільного резонансу та вимог експертного середовища. А професійних дипломатів звільняють через власну думку та критику. Нічого не переплутайте. Тепер цікаво кого відправлять у почесне заслання до найважливіших союзників", — заявила Мусаєва.

Мусаєва розкритикувала Офіс президента за нетолерування критики

Телеканал SkyNews вже зробив зі звільнення сенсацію, випустивши новину, що Пристайка звільнили саме після цього коментаря про сарказм у його ефірі.

SkyNews ще раз нагадує про критику Зеленського

Український ведучий Андрій Дрозда також зіронізував, що Зеленському не сподобався коментар Пристайка:

Як українці реагують на звільнення Пристайка

Антоніна Малей, яка розповідає про своє життя у Лондоні під ніком Горгона Бобровицька, навпаки, розкритикувала самого Пристайка:

"У мене особисто великі питання були до цього пана. Як на мене, це блідий і байдужий політик, який був явно не на своєму місці. Це як постійний фейспалм. То він шось мямлить, коли в прямому ефірі британська ведуча порівнює карту України на футболках із брудною плямою. То запізнюється на подію, влаштовану для України, і змушує Джонсона чекати. Але здебільшого про нього ніде не чути, він не відсвічує та ініціативи ніякої за посольством не помітно. Ну і я вже місяць бомбардую їх своєю статтею про російську пропаганду в дитячих книжках і проханням хоч якось відреагувати, я вже не кажу, що можна ініціювати зустрічі з видавництвами та журналістами — тииииша. Типу "ми в доміку", — пише вона.

Водночас про Пристайка надходять погані відгуки

Як повідомляв "Телеграф", 11-12 липня у Вільнюсі пройшов саміт НАТО, на якому Україна та лідери держав G7 проголосили спільну декларацію щодо безпекових гарантій для нашої держави. Документ закладає основу під гарантії від найбільш потужних країн світу, навіть якщо влада цих країн зміниться.