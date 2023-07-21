Посла в Британии уволили после критики Зеленского: все подробности скандала и заявлений

Пристайко был послом в Великобритании и раскритиковал сарказм президента в сторону Бена Уоллеса

Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании, такая кадровая перестановка подозрительно совпала с критикой послом саркастического комментария Зеленского в сторону британского министра обороны Бена Уоллеса на саммите НАТО.

Такое кадровое решение президента украинцы восприняли с судьбой критики, мол, Пристайко – это профессиональный дипломат, которого нужно ценить в условиях последних резонансных назначений послов.

Что известно

Соответствующий указ №442/2023 размещен на сайте главы государства 21 июля. Пристайко увольняют с должности посла в Великобритании, а также с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации.

Пристайко возглавляет посольство с июля 2020 года, до этого он был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. Сам Пристайко еще не комментировал увольнение.

Приказ об увольнении

Что такого сказал Пристайко

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что хотел бы видеть хоть немного благодарности за помощь от украинских чиновников, ведь некоторые страны отказываются от своего последнего оружия в пользу ВСУ.

"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть чуть-чуть благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия – ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке", – добавил Бен Уоллес.

Также чиновник вспомнил свой прошлогодний визит в Украину. Ему не понравилось, что власти Украины вручили ему список необходимого оружия для победы над россией. Он сравнил союзников с Amazon.

"Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список", — добавил Уоллес.

Во время общения с журналистами на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский довольно резко ответил Уоллесу. Он подчеркнул, что Украина всегда была благодарна всем союзникам за любую помощь:

"Мы всегда были благодарны премьер-министрам, министрам Великобритании. Я не знаю, что он подразумевает, как еще мы можем поблагодарить. Пусть он напишет, как мы можем еще благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить его. Мы благодарны Британии, у нас дружеские отношения. Алексей (Резников, министр обороны — ред.), у вас плохие отношения с министром обороны Великобритании? Прекрасные? Так поблагодарите его", — сказал Владимир Зеленский.

(!) Посол Пристайко в эфире в интервью Кей Берли на SkyNews раскритиковал слова Зеленского о благодарности Уоллесу, назвав это "нездоровым сарказмом":

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", — заявил посол и добавил, что нежелательно демонстрировать россиянам любые конфликты.

То есть все, что он сделал — это назвал "нездоровым сарказмом" слова, что Зеленский может благодарить за военную помощь министра обороны Британии хоть каждое утро.

Реакция на увольнение

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева считает, что Зеленский уволил посла именно после этой роковой цитаты о "нездоровом сарказме президента":

"Такого в ОП не прощают. Только полная лояльность и дифирамбы… То есть сексологов (посол в Болгарии Олеся Илащук, — ред.) у нас назначают послами на важные направления даже после общественного резонанса и требований экспертной среды. А профессиональных дипломатов увольняют из-за собственного мнения и критику. ссылка к важнейшим союзникам", — заявила Мусаева.

Мусаева раскритиковала Офис президента за нетолеровку критики

Сам SkyNews уже произвел из увольнения сенсацию, выпустив новость, что Пристайко уволили именно после этого комментария о сарказме в его эфире.

SkyNews еще раз напоминает о критике Зеленского

Украинский ведущий Андрей Дрозда также сыронизировал, что Зеленскому не понравился комментарий Пристайко:

Как украинцы реагируют на увольнение

Антонина Малей, рассказывающая о своей жизни в Лондоне под ником Горгона Бобровицкая, напротив, раскритиковала самого Пристайко:

"У меня лично большие вопросы были к этому господину. По-моему, это бледный и безразличный политик, который был явно не на своем месте. Это как постоянный фейспалм. Так он что-то мямлит, когда в прямом эфире британская ведущая сравнивает карту Украины на футболках с грязным пятном. Это опаздывает на событие. где и не слышно, он не отсвечивает и инициативы никакой за посольством незаметно. Ну и я уже месяц бомбардирую их своей статьей о российской пропаганде в детских книгах и просьбой хоть как-то отреагировать, я уже не говорю, что можно инициировать встречи с издательствами и журналистами — тишина. Типа "мы в домике", — пишет она.

В то же время о Пристайко поступают плохие отзывы

Как сообщал "Телеграф", 11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором Украина и лидеры государств G7 провозгласили совместную декларацию относительно гарантий безопасности для нашего государства. Документ закладывает основу под гарантии от наиболее мощных стран мира, даже если власти этих стран изменятся.