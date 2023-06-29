"Дикий сором": сексолог-посол України потрапила у новий скандал в Болгарії, мережа обурена

Мережа обурена поведінкою дипломата

Сексолог Олеся Ілащук, через призначення якої на пост Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Болгарія спалахнув справжній скандал, знову потрапила під хвилю негативу у мережі. Цього разу вона не прийшла на важливу подію в Софії.

На це звернув увагу керівник інформаційної агенції Главком Віктор Шлінчак.

Він розповів, що сьогодні, 29 червня, у столиці Болгарії Чеський центр відкривав вуличну виставку робіт української художниці на тему російського екоциду після підриву Каховської ГЕС. На неї прибув навіть посол Чехії, але не України.

"Я вже мовчу про те, чому ініціатором виставки не було Посольство України в Болгарії. Але все ще більш запущено. Бо на відкриття виставки приїхав посол Чехії, а от українська амбасадорка, попри обіцянку організаторам, просто не зʼявилася", — стверджує Шпінчак.

За його словами, Ілащук не попередила організаторів про свою відсутність "навіть телефоном".

На подібну поведінку посла вже обурено відреагували у мережі.

Нагадаємо, що тільки недавно Олеся Ілащук уже потрапляла у скандал, але через своє вбрання, яке багато хто вважав "недоречним". А до цього посол ніяк не могла доїхати до Болгарії.