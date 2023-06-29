"Дикий стыд": сексолог-посол Украины попала в новый скандал в Болгарии, сеть возмущена
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Сеть возмущена поведением дипломата
Сексолог Олеся Илащук, из-за назначения которой на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария разгорелся настоящий скандал, снова попала под волну негатива в сети. На этот раз она не явилась на важное событие в Софии.
На это обратил внимание руководитель информационного агентства Главком Виктор Шлинчак.
Он рассказал, что сегодня, 29 июня, в столице Болгарии Чешский центр открывал уличную выставку работ украинской художницы на тему российского экоцида после подрыва Каховской ГЭС. На неё, в том числе, прибыл даже посол Чехии, но не Украины.
"Я уже молчу о том, почему инициатором выставки не было Посольство Украины в Болгарии. Но все еще более запущено. Потому что на открытие выставки приехал посол Чехии, а вот украинская посол, несмотря на обещание организаторам, просто не явилась", — утверждает Шпинчак.
По его словам, Илащук не предупредила организаторов о своем отсутствии "даже по телефону".
На подобное поведения посла уже возмущенно отреагировали в сети.
Напомним, что только недавно Олеся Илащук уже попадала в скандал, но из-за своего наряда, которые многие посчитали "неуместным". А до этого посол никак не могла доехать до Болгарии.