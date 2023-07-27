Украинский дипломат устроил пьяный дебош в Корее и напал на полисмена: в МИД уже отреагировали
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Украинца арестовали и доставили в полицейский участок
В Южной Корее полиция задержала сотрудника украинского посольства, который будучи нетрезвым устроил дебош в баре в центре Сеула. Дипломата отзывают и возвращают в Украину.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Он отметил, что в ведомстве проанализировали все детали инцидента в Сеуле.
"По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину. Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неуклонно придерживаться профессиональной и моральной этики, а также уважать законодательство стран их пребывания", — написал Николенко в Facebook.
Корейское издание KBS сообщило, что по данным полицейских сотрудника посольства Украины, в возрасте около 40 лет, задержали по подозрению в нападении и препятствовании правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре.
Сообщается, что украинский дипломат якобы поссорился с посетителями перед баром и напал на сотрудника, который пытался его успокоить, а также на полицейского, приехавшего на вызов. Украинца арестовали и доставили в полицейский участок для проведения расследования. Позже его отпустили.
Посольство Украины в Южной Корее принесло извинения за поведение своего сотрудника.
"Посольство приносит искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания и неудобства, вызванные этим инцидентом. Посольство тесно сотрудничает с корейскими властями с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования этого инцидента", — сказано в сообщении дипведомства.
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