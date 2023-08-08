Связали охранника и украли сотни тысяч гривен: полиция показала эпичное видео задержания банды грабителей

Злоумышленников поместили в СИЗО до вынесения приговора

В Киевской области бойцы КОРД вместе с винницкими оперативниками задержали подозреваемых, которые напали на агрофирму и, угрожая оружием, украли из сейфа больше двухсот тысяч гривен.

Подробностями спецоперации поделились в МВД Украины. Задержанным грозит до 15 лет за решеткой.

Известно, что четверо мужчин ворвались на агропредприятие в Винницкой области, угрожали охраннику пистолетом, а затем связали его скотчем и взломали сейф, похитив 230 тысяч гривен. Помимо денег нападавшие похитили документацию предприятия. Как только они скрылись, охранник сообщил об ограблении и нападении в отделение полиции Гайсинского района.

Правоохранители ввели в области специальную операцию и задержали злоумышленников на выезде из города Белая Церковь. Во время обыска авто, на котором они пытались скрыться, нашли и изъяли оружие, патроны, рации, инструменты для взлома, тепловизоры, бинокли, спецодежду, мобильные телефоны, банковские карточки, украденные из фирмы деньги и другие вещественные доказательства.

Силовики задержали четверых мужчин в возрасте от 38 до 59 лет, сейчас они находятся в СИЗО. За вооруженный разбой им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что задержан мошенник, который за60 тысяч гривен обещал вернуть из плена украинского военного.Чтобы втереться в доверие, он представлялся жертвам сотрудником Сил обороны Украины.