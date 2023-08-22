Не "Посольство Боже", а шахраї: у Львові суд виніс суворі вироки спільникам Сандея Аделаджі

В результаті діяльності "церкви" постраждали понад 600 осіб.

У Львові винесли вирок трьом членам "Церкви Посольство Боже" Сандея Аделаджі, яких звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє ZAXID.NET. Видання розповідає певні подробиці справи.

Залізничний районний суд Львова визнав винними у шахрайстві трьох пасторів "Церкви Посольства Божого" Сандея Аделаджі. Вони переконували членів секти брати кредити та інвестувати їх в церковні проекти. Одну жінку, засновницю організації, засуджено до10 років позбавлення волі, а двох інших пасторів до 8. Вони також повинні виплатити понад 28 млн грн відшкодувань 14 постраждалим особам.

Згідно з рішенням суду, опублікованого у серпні 2023 року, Леся Олексюк зареєструвала релігійну громадську організацію "Посольська церква Бога для всіх народів" ("Церква Посольства Божого" Сандея Аделаджі). В організації вона, разом зі своїм чоловіком Олександром Олексюком, працювала пастором. Окрім них до організації причетна низка людей, серед яких Роман Ревка, очільник львівської філії "Ліонебанк Україна".

Свою шахрайську діяльність "Церква Посольства Божого" здійснювала протягом 2007 – 2008 років. Організація спеціалізувалась на тренінгах та семінарах на тему збагачення, на яких виманювали гроші у львів'ян та мешканців Львівської області. За допомогою психологічних маніпуляцій, члени секти спонукали людей оформлювати кредити, закладаючи майно під заставу. В результаті шахрайської діяльності, декілька жертв аферистів втратили свої квартири. За даними слідства, загальна сума збитків становить 3,5 млн грн (по курсу станом на 2007 – 2008 роки).

Організацію "Посольство Боже" заснував у 1994 році нігерієць Сандей Аделаджа. У 2008 році Рада єпископів України звинуватила Сандея в антибіблійній діяльності, а у 2009 році його разом з іншими особами звинуватили у причетності до шахрайства. Усього в цій справі потерпілими визнали понад 600 осіб, а загальні збитки оцінили у 52 млн грн.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв про загадкове зникнення депутата та бізнесмена Степана Кройтора, який був парафіянином "Посольства Божого".