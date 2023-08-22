Не "Посольство Божье", а мошенники: во Львове суд вынес суровые приговоры подельникам Сандея Аделаджи

В результате деятельности "церкви" пострадали более 600 человек.

Во Львове вынесли приговор трем членам "Церкви Посольство Божьего" Сандея Аделаджи, обвиняемых в мошенничестве.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Железнодорожный районный суд Львова признал виновными в мошенничестве трех пасторов "Церкви Посольства Божьего" Сандея Аделаджи. Они убеждали членов секты брать кредиты и инвестировать в церковные проекты. Одна женщина, основательница организации, приговорена к 10 годам лишения свободы, а два других пастора к 8. Они также должны выплатить более 28 млн грн компенсаций 14 пострадавшим людям.

Согласно решению суда, опубликованному в августе 2023 года, Леся Олексюк зарегистрировала религиозную общественную организацию "Посольская церковь Бога для всех народов" ("Церковь Посольства Божьего" Сандея Аделаджи). В организации она, вместе со своим мужем Александром Олексюком, работала пастором. Кроме них к организации причастен ряд лиц, среди которых Роман Ревка, руководитель львовского филиала "Лионебанк Украина".

Свою мошенническую деятельность "Церковь Посольства Божьего" осуществляла в течение 2007 – 2008 годов. Организация специализировалась на тренингах и семинарах на тему обогащения, во время которых они выманивали деньги у львовян и жителей Львовской области. При помощи психологических манипуляций, члены секты побуждали людей оформлять кредиты, закладывая имущество под залог. В результате мошеннической деятельности несколько жертв аферистов потеряли свои квартиры. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет 3,5 млн грн (по курсу на 2007 – 2008 годы).

Организацию "Посольство Божье" учредил в 1994 году нигериец Сандей Аделаджа. В 2008 году Совет епископов Украины обвинил Сандея в антибиблейской деятельности, а в 2009 году его вместе с другими лицами обвинили в причастности к мошенничеству. Всего по этому делу потерпевшими признали более 600 человек, а общий ущерб оценили в 52 млн грн.

Напомним, "Телеграф" сообщал о загадочном исчезновении депутата и бизнесмена Степана Кройтора, являвшегося прихожанином "Посольства Божьего".