В Украине взялись за известного экс-нардепа: будут судить сразу по нескольким статьям

Фигурант нанес ущерб государству на сумму более одного миллиарда гривен

Бывшего нардепа от Партии регионов, которому весной 2023 года сообщили о подозрении в госизмене, будут судить. Обвинительный акт уже был направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Стоит отметить, что правоохранители не называют имени фигуранта, однако "Громадське", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь идет о Дмитрии Святаше.

По данным следствия, экс-нардеп, используя свое положение, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продаже транспортных средств. Будучи конечным владельцем группы предприятий из более чем 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию на сумму 50 млн долларов США.

"В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств обвиняемый передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав. После наступления срока возврата средств он использовал заведомо подделанные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под ограничений", — говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что вышеуказанными действиями фигурант нанес ущерб государству на сумму более одного миллиарда гривен. В 2019 году после объявления в розыск экс-депутат начал скрываться на территории рф. А после начала полномасштабного вторжения призывал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационной властью рф.

"В рамках следствия по ходатайству прокуратуры имущество и активы экснардепа на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА", — сообщает прокуратура.

Бышему депутату инкриминированы: посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, мошенничество, подлог документов и легализацию имущества, полученного преступным путем

Напомним, ранее мы писали о том, что одиозного нардепа Рабиновича подозревают в госизмене.