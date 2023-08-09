Убивший нацгвардейца судья Тандыр подсунул для экспертизы воду вместо мочи

Даже это не помогло подозреваемому

Судья Алексей Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, сдал для экспертизы на содержание алкоголя вместо своей мочи слюну и воду.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк.

Он сообщил, что согласно данным судебных экспертиз, есть достаточно поводов для утверждения, что "образец биологической среды", который 26.05.2023 года в период времени с 09.06-09.31 был предоставлен Тандыром О.В., не является мочой в медицинском понимании".

"Образец биологической среды", который 26.05.2023 г. был предоставлен Тандыром А.В., – это разбавленная в воде слюна человека (мужчины)", — говорится в сообщении.

При этом, даже в данных материалах были найдены следы алкоголя, а именно микропримеси этанола.

Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ. Как оказалось, за рулем авто во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. Это подтвердили в ГБР. Судя по кадрам с места смертельного ДТП, поведение Тандыра может натолкнуть на мысль о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако подозреваемый отказался от прохождения теста, а его биологические образцы пришлось брать принудительно.

9 августа, к слову, апелляционный суд принял решение оставить его под стражей.