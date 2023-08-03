Судья насмерть сбил нацгвардейца в Киеве: расследование закончено, сколько ему светит

В ходе расследования было проведено 18 различных экспертиз

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении судьи, который устроил смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, в результате которого погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, за время проведения досудебного расследования, было проведено 18 экспертиз, включая химические, медицинские, технические и ряд других.

"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время забора биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Согласно выводам судебных экспертиз было подтверждено содержание алкоголя в образцах. Состояние опьянения подтверждено выводами других экспертиз.

По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз, было доказано нарушение правил дорожного движения, несоблюдение запрета дорожных знаков, а также значительно превышение скорости на момент ДТП.

"Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)", — добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Отметим, что по данным источников "Украинской правды" в полиции, виновником аварии является глава Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июля в столице произошло сразу два ДТП с военными. Так, 23-летний парень на большой скорости наехал на солдат Нацгвардии и протаранил две машины. В результате происшествия 49-летний военнослужащий погиб на месте, а его 26-летний сослуживец получил ранения.