Суддя на смерть збив нацгвардійця у Києві: розслідування закінчено, скільки йому світить

У ході розслідування було проведено 18 різних експертиз

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді, який влаштував смертельну ДТП на блокпосту у Києві, внаслідок якого загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії.

Про це у четвер, 3 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Так, за час проведення досудового розслідування було проведено 18 експертиз, включаючи хімічні, медичні, технічні та низку інших.

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час забору біологічних зразків він спробував спотворити їх зміст із метою приховування стану алкогольного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками судових експертиз було підтверджено вміст алкоголю у зразках. Стан сп’яніння підтверджено висновками інших експертиз.

За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз було доведено порушення правил дорожнього руху, недотримання заборони дорожніх знаків, а також значно перевищення швидкості на момент ДТП.

"Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, які спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", — додали у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Зазначимо, що за даними джерел "Української правди" у поліції, винуватцем аварії є голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 липня у столиці сталося одразу дві ДТП з військовими. Так, 23-річний хлопець на великій швидкості наїхав на солдатів Нацгвардії та протаранив дві машини. Внаслідок пригоди 49-річний військовослужбовець загинув на місці, а його 26-річний товариш по службі отримав поранення.