На Прикарпатті депутат убив дитину: вирок суду приголомшує

Чоловік не визнав своєї провини

Суд в Івано-Франківську виніс вирок депутату Яремчанської міськради Василю Павлюку, який минулого року на смерть збив 9-річну дитину та втік з місця події. Він проведе лише чотири роки за ґратами.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

У вироку зазначено, що у січні 2022 року в селі Лоєва Надвірнянського району Василь Павлюк, бувши головою Надвірнянського лісгоспу, їхав за кермом службового кросовера Renault Duster та за власною неуважністю збив 9-річну дівчинку. Після того, що сталося, він навіть не зупинився й одразу поїхав з місця ДТП. За кілька годин дівчинка померла в лікарні.

На суді Павлюк не визнав своєї провини. За словами депутата, він постійно уважно дивився на дорогу та не відволікався. Однак, чому він не помітив дитину, пояснити так і не зміг.

"Випробував стукіт у правій частині автомобіля, проте подумав, що це стукає ходова і не надав цьому значення. Проїхавши ще деякий час, вирішив розвернутися і подивитися чи випадково не наїхав на перешкоду на дорозі, проте проїхавши місце, де відчув стукіт автомобіля, нікого не побачив на дорозі, розвернувся і поїхав додому. Через деякий час йому зателефонували співробітники поліції та повідомили, що він скоїв наїзд на пішохода. Після огляду автомобіля побачив на ньому пошкодження на правому передньому крилі та фарі та поїхав на зустріч зі співробітниками поліції", – заявив він у суді.

Мама загиблої дівчинки розповіла, що того дня вона із сином та донькою йшли узбіччям. Жінка йшла попереду, за нею йшов син, а останньою йшла донька. Вона не бачила, як машина збила її дитину, але почула крики сина.

Суд визнав Василя Павлюка винним у скоєнні ДТП та залишенні потерпілої у небезпеці. Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення із забороною керувати транспортними засобами протягом двох років.

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