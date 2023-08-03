На Прикарпатье депутат убил ребенка: приговор суда ошеломляет

Мужчина не признал свою вину

Суд в Ивано-Франковске вынес приговор депутату Яремчанского горсовета Василию Павлюку, который в прошлом году насмерть сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Он проведет всего четыре года за решеткой.

Об этом информирует издание Zaxid.net.

В приговоре указано, что в январе 2022 года в селе Лоева Надворнянского района Василий Павлюк, будучи главой Надворнянского лесхоза, ехал за рулем служебного кроссовера Renault Duster и по собственной невнимательности сбил 9-летнюю девочку. После случившегося он даже не остановился и сразу уехал с места ДТП. Спустя несколько часов девочка скончалась в больнице.

На суде Павлюк не признал свою вину. По словам депутата, он постоянно внимательно смотрел на дорогу и не отвлекался. Однако почему он не заметил ребенка, объяснить так и не смог.

"Испытал стук в правой части автомобиля, однако подумал, что это стучит ходовая и не придал этому значения. Проехав еще некоторое время, решил развернуться и посмотреть случайно ли не наехал на препятствие на дороге, однако проехав место, где почувствовал стук автомобиля, никого не увидел на дороге, развернулся и поехал домой. Через некоторое время ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что он совершил наезд на пешехода. После осмотра автомобиля увидел на нем повреждение на правом переднем крыле и фаре и поехал на встречу с сотрудниками полиции", – заявил он в суде.

Мама погибшей девочки рассказала, что в тот день она с сыном и дочерью шли по обочине. Женщина шла впереди, за ней шел сын, а последней шла дочка. Она не видела, как машина сбила ее ребенка, но услышала крики сына.

Суд признал Василия Павлюка виновным в совершении ДТП и оставлении потерпевшей в опасности. Ему назначено наказание в виде четырех лет тюрьмы с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве водитель легкового автомобиля сбил 13-летнего парня, который ехал на велосипеде. Подросток получил серьезные травмы и попал в реанимацию.