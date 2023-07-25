ДТП із загибеллю військового у Києві: у мережі з’явилося фото винуватця аварії, йому всього 23

Візерунок сорочки винуватця аварії з фото поліції та зі знімка з мережі ідентичний

23-річний хлопець на блокпосту в Києві збив двох солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі, один із постраждалих військових загинув на місці. У мережі опублікували фото, стверджується, що на ньому винуватець аварії.

Знімок опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

За версією місцевих Telegram-каналів саме цей хлопець збив військових

Нагадаємо, трагедія сталася 00:05 25 липня біля станції метро "Святошин". Водій легковика Volkswagen на великій швидкості збив солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі. 49-річний військовослужбовець загинув на місці, його 26-річного товариша по службі госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. В одній із машин перебував військовий територіального центру комплектування, його лікарі оглянули на місці. Винуватця аварії за допомогою "драгера" перевірили на алкогольне сп’яніння. За попередніми даними, п’яним він не був.

Як раніше повідомляв "Телеграф", екс-депутат Київської міської ради Ярина Ар’єва постане перед судом у справі про ДТП, яку вона здійснила у стані наркотичного сп’яніння, збивши людину на пішохідному переході.

Також ми писали, що у Харкові серед білого дня сталося потрійне вбивство, викрадення автомобіля та смертельна ДТП, все це скоїв 20-річний хлопець.