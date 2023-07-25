ДТП с гибелью военного в Киеве: в сети появилось фото виновника аварии, ему всего 23

23-летний парень на блокпосту в Киеве сбил двоих солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля, один из пострадавших военных погиб на месте. В сети опубликовали фото, утверждается, что на нем — виновник аварии.

Снимок опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

По версии местных Telegram-каналов, именно этот парень сбил военных

Напомним, трагедия произошла 00:05 25 июля, возле станции метро "Святошин". Водитель легковушки Volkswagen на большой скорости сбил солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. 49-летний военнослужащий погиб на месте, его 26-летнего сослуживца госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В одной из машин находился военный территориального центра комплектования, его врачи осмотрели на месте.

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