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Суддя Тандир, який вбив нацгвардійця, підсунув для експертизи воду замість сечі

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Олексій Тандир Новина оновлена 09 серпня 2023, 15:23
Олексій Тандир. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Навіть це не допомогло підозрюваному

Суддя Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, здав для експертизи замість своєї сечі слину та воду.

Про це заявив адвокат Віталій Сердюк.

Він повідомив, що згідно з даними судових експертиз, є достатньо підстав для твердження, що "зразок біологічного середовища", який 26.05.2023 року в період з 09.06-09.31 був наданий Тандиром О.В., не є сечею в медичному розумінні".

"Зразок біологічного середовища", який 26.05.2023 р. було надано Тандиром О.В., – це розбавлена у воді слина людини (чоловіка)", — йдеться у повідомленні.

При цьому навіть у даних матеріалах було знайдено сліди алкоголю, а саме мікродомішки етанолу.

Нагадаємо, в ніч проти 26 травня в Києві на одному з блокпостів автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ. Як виявилось, за кермом авто під час наїзду на пішохода був голова одного з райсудів Київської області Олексій Тандир. Це підтвердили у ГБР. Судячи з кадрів з місця смертельної ДТП, поведінка Тандира може наштовхнути на думку, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак підозрюваний відмовився від проходження тесту, а його біологічні зразки довелося брати примусово.

9 серпня, до речі, апеляційний суд вирішив залишити його під вартою.

Теги:
#ДТП #Алкоголь #Суддя #Суд #НГУ