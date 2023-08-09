Депутат от "Батькивщины" с миллионным состоянием: что известно о подозреваемом в рэкете депутате горсовета Кропивницкого Дмитрии Терзове

В политике депутат начинал как член Партии регионов

В среду, 9 августа, сотрудники СБУ задержали депутата горсовета Кропивницкого по подозрению в вымогательстве 92 тысяч долларов и руководстве бандой рэкетиров.

По данным СМИ, им является Дмитрий Терзов.

Как выяснил "Телеграф", Дмитрий Терзов является депутатом горсовета уже третий срок, причем впервые в кресло депутата он попал по спискам ныне упраздненной Партии регионов.

Однако во время Майдана депутат быстро сориентировался, вышел из ПР и занялся волонтерством в интересах ВСУ. Например, инициировал покупку палаток и горелок для военных в декабре 2014 года.

Следующим шагом стала смена политической ориентации – Дмитрий Терзов вступил в "Батькивщину", членом которой и прошел в горсовет в 2015-м и 2020-м годах.

Помимо депутатства, Дмитрий Терзов занимается частным предпринимательством и является учредителем нескольких фирм, интересы которых сосредоточены в сфере АПК, торговли ломом металлов и недвижимости.

Супруге депутата Татьяне принадлежат восемь земельных участков в заповедной Лесопарковой зоне областного центра.

Согласно же декларации, депутата тяжело назвать бедным человеком – в собственности его семьи в 2020 году были шесть легковых авто, 6,25 млн грн и 95 тысяч долларов наличными и 54 350 гривен на банковских счетах.

Заметим, что, кроме депутата горсовета, сегодня правоохранители объявили подозрение народному депутату Александру Дубинскому. Ему вменяют внесение должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу.