Депутат від "Батьківщини" із мільйонним статком: що відомо про підозрюваного в рэкеті депутата міськради Кропивницького Дмитра Терзова

У політиці депутат починав як член Партії регіонів

У середу, 9 серпня, співробітники СБУ затримали депутата міськради Кропивницького за підозрою у здирстві 92 тисяч доларів та керівництві бандою рекетирів.

За даними ЗМІ, ним є Дмитро Терзов.

Як з’ясував "Телеграф", Дмитро Терзов є депутатом міськради вже третій термін, причому вперше у крісло депутата він потрапив за списками нині скасованої Партії регіонів.

Однак під час Майдану депутат швидко зорієнтувався, вийшов із ПР та зайнявся волонтерством на користь ЗСУ. Наприклад, ініціював купівлю наметів та пальників для військових у грудні 2014 року.

Наступним кроком стала зміна політичної орієнтації – Дмитро Терзов вступив до "Батьківщини", членом якої і пройшов до міськради у 2015-му та 2020-му роках.

Крім депутатства, Дмитро Терзов займається приватним підприємництвом та є засновником кількох фірм, інтереси яких зосереджені у сфері АПК, торгівлі ломом металів та нерухомості.

Дружині депутата Тетяні належать вісім земельних ділянок у заповідній Лісопарковій зоні обласного центру.

Згідно ж із декларацією, депутата важко назвати бідною людиною – у власності його сім’ї у 2020 році були шість легкових авто, 6,25 млн грн та 95 тисяч доларів готівкою та 54 350 гривень на банківських рахунках.

Зауважимо, що, окрім депутата міськради, сьогодні правоохоронці оголосили підозру народному депутату Олександру Дубинському. Йому звинувачують у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон.