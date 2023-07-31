Спроба №2: силовики вдруге намагаються позбавити Ізмаїл від "смотрящого"

Підозрюваного нещодавно виправдали по іншій справі

У понеділок, 31 липня, у місті Ізмаїл Одеської області було затримано 35-річного чоловіка, якого підозрюють у поширенні злочинного впливу. Затриманий дивився за містом від злодійських кіл і займався рекетом, організацією підпільного казино та іншими протиправними справами.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань України у своєму Telegram-каналі. Діяв кримінальний авторитет за дорученням "злодія в законі" на прізвисько "Лавасогли Батумський".

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями КК України про поширення злочинного впливу та організацію азартних ігор, за що йому загрожує строк від 7 до 10 років позбавлення волі та штраф у 680 тисяч гривень (за незаконні азартні ігри).

За даними одеського сайту "Думська", йдеться про кримінальний авторитет Євгенії Улузова на прізвисько Мечу. Останній є ставлеником "злодія в законі" Міндії Горадзе, відомого також як "Лавасогли Батумський", "Міндія" та "Хромой".

Мечу-Улузова називають "смотрящим" за півднем Одеської області, а також куратором за групами злодіїв, які здійснюють крадіжки зі складів ринків області.

Цікаво, що зовсім недавно, 23 травня 2023 року, Євгена Улузова було виправдано Ізмаїльським міжрайонним судом Одеської області. Справа стосувалася його затримання в Ізмаїлі 11 серпня 2020 року.

Тоді його було затримано у своєму авто марки RANGE ROVER, де було виявлено в розібраному стані 2 ручні гранати та травматичний пістолет Stalker перероблений для стрільби бойовими патронами.

Однак суддя вирішив, що силовики не довели належність зброї Євгену Улузову, оскільки на ньому не було його відбитків пальців чи потожирових виділень.

Тобто через 2,5 місяці після свого виправдання Євгена Улузова знову затримали правоохоронці за підозрою вже в іншому злочині.

Тим часом у столичному СІЗО помер політехнолог Ігор Мізрах, підозрюваний у рейдерстві Хорольського заводу дитячого харчування на користь колишнього заступника міністра рф.