Попытка №2: силовики во второй раз пробуют избавить Измаил от смотрящего

Подозреваемого недавно оправдали по другому делу

В понедельник,31 июля, в городе Измаил Одесской области был задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в распространении преступного влияния. Задержанный являлся смотрящим за городом от воровских кругов и занимался рэкетом, организацией подпольного казино и прочими противоправными делами.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Украины в своем Telegram-канале. Действовал криминальный авторитет по поручению "вора в законе" по кличке "Лавасоглы Батумский".

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины о распространении преступного влияния и организации азартных игр, за что ему грозит срок от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф в 680 тысяч гривен (за незаконные азартные игры).

По данным одесского сайта "Думская", речь идет о криминальном авторитете Евгении Улузове по кличке Мечу. Последний является ставленником "вора в законе" Миндии Горадзе, известного также как "Лавасоглы Батумский", "Миндия" и "Хромой".

Мечу-Улузова называют смотрящим за югом Одесской области, а также куратором за группами воров, которые осуществляют кражи из складов рынков области.

Любопытно, что совсем недавно, 23 мая 2023 года, Евгений Улузов был оправдан Измаильским межрайонным судом Одесской области. Дело касалось его задержания в Измаиле 11 августа 2020 года.

Тогда он был задержан в своем авто марки RANGE ROVER, где были обнаружены в разобранном состоянии 2 ручные гранаты и травматический пистолет Stalker переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Однако судья решил, что силовики не доказали принадлежность оружия Евгению Улузову поскольку на нем не было его отпечатков пальцев или потожировых выделений.

То есть спустя 2,5 месяца после своего оправдания Евгений Улузов снова был задержан правоохранителями по подозрению уже в другом преступлении.

Тем временем в столичном СИЗО скончался политетхнолог Игорь Мизрах, подозреваемый в рейдерстве Хорольского завода детского питания в интересах бывшего замминистра рф.