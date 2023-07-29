Убил товарища-банкира и сжег его тело: полиция задержала подозреваемого в жестоком преступлении (видео)

Останки убитого нашли в Черниговской области

В Киеве 51-летний мужчина убил своего 49-летнего товарища и вывез тело в Черниговскую область, где попытался его сжечь.

Как сообщает пресс-служба МВД, 18 июля жительница поселка Ничеговка сообщила в полицию о том, что обнаружила возле местного кладбища следы от костра, в котором были человеческие кости и череп.

Прибывшие на место полицейские помимо человеческих останков обнаружили следы обуви и автомобильных колес, после чего отправили вещественные доказательства на экспертизу.

Чтобы установить личность погибшего, правоохранители подняли базу данных всех пропавших мужчин в Киевской, Полтавской и Черниговской областях и в конечном итоге смогли найти нужного.

Как оказалось убитым оказался бывший банкир из Киева, который 12 июля отдыхал с товарищем, после чего исчез. 28 июля полиция при поддержке КОРД задержали подозреваемого в совершении преступления в его загородном доме. Ему уже вручили подозрение о совершении преступления, теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

Как сообщалось ранее, в Киевской области мужчина приревновал супругу, которая уехала за границу и попытался убить себя и своих детей. 16-летняя дочь пыталась сбежать, но отец нанес ей ножевые ранения, ставшие смертельными.