Убив товариша-банкіра та спалив його тіло: поліція затримала підозрюваного у жорстокому злочині (відео)

Останки вбитого знайшли у Чернігівській області

У Києві 51-річний чоловік убив свого 49-річного товариша та вивіз тіло до Чернігівської області, де спробував його спалити.

Як повідомляє пресслужба МВС, 18 липня мешканка селища Нічоговка повідомила в поліцію про те, що виявила біля місцевого цвинтаря сліди від багаття, в якому були людські кістки та череп.

Поліцейські, які прибули на місце, крім людських останків виявили сліди взуття та автомобільних коліс, після чого відправили речові докази на експертизу.

Щоб встановити особу загиблого, правоохоронці підняли базу даних усіх зниклих чоловіків у Київській, Полтавській та Чернігівській областях та зрештою змогли знайти потрібного.

Як виявилося вбитим, виявився колишній банкір з Києва, який 12 липня відпочивав з товаришем, після чого зник. 28 липня поліція за підтримки КОРД затримала підозрюваного у скоєнні злочину у його заміському будинку. Йому вже вручили підозру про скоєння злочину, тепер йому загрожує до 15 років за ґратами.

Як повідомлялося раніше, на Київщині чоловік приревнував дружину, яка поїхала за кордон і спробував убити себе та своїх дітей. 16-річна дочка намагалася втекти, але батько завдав їй ножових поранень, які стали смертельними.