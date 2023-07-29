Подозревали в рейдерстве и мошенничестве: топ-5 скандалов умершего политтехнолога Игоря Мизраха

Начав с распечатки документов на принтере, Мизрах закончил продажей должностей и рейдерством

В пятницу, 28 июля, стало известно о смерти весьма неоднозначного технолога и бизнесмена из Винницы, 51-летнего Игоря Мизраха, ранее задержанного за попытку рейдерства Хорольского завода детского питания. Эту операцию подозреваемый совершал в интересах его бывшего владельца – бывшего замминистра сельского хозяйства рф Георгия Сажинова.

Как сообщают СМИ, скончался Игорь Мизрах прямо во время перевозки из столичного СИЗО в больницу, куда его повезли после того как мужчине стало плохо.

Надо сказать, что Игорь Мизрах был личностью явно авантюрной и довольно яркой, так как его биография полна поступков полу- и откровенно уголовного характера. "Телеграф" собрал информацию о 5 наиболее известных из них, но было их явно больше.

Разрешение на строительство – на цветном принтере

Впервые авантюрный характер и любовь к деньгам Игоря Мизраха дали знать о себе в 2004-м году, когда он вызвался получить для ООО "Винницагорстрой" разрешение на земельные участки под строительство. Это разрешение фирма даже получила, но вот беда — "документ" был распечатан на цветном принтере, что является уголовным преступлением, именуемым мошенничеством.

Правда тогда суд не счел это преступлением.

Обманул на 140 тысяч долларов, но часть отдал

Всего спустя 4 года, в 2008-м, Игорь Мизрах снова провернул операцию, которую Уголовный кодекс трактует как мошенничество, и в этот раз уголовное дело по данному факту было возбуждено.

Уж неизвестно, какими словами ныне покойный Мизрах сумел уговорить известного экс-футболиста, а потом тренера и бизнесмена Ирека Гафаулина и бизнесмена Игоря Фурмана дать ему 130 тысяч долларов и 10 тысяч евро, но это случилось. Став их партнером в ныне ликвидированном ФК "Подолянка", Игорь Мизрах смог получить эти деньги и отдавать не думал. В итоге партнеры обратились в правоохранительные органы.

Дело растянулось на 6 лет – лишь в 2014-м году Винницкий городской суд закрыл данное уголовное производство №№12013010060000158. Причина тому — подозреваемый отдал незначительную часть средств, опасаясь уголовного преследования.

Черный пиар за деньги

После этого опыта прямого криминала, едва не закончившегося для Игоря Мизраха сроком, он переквалифицировался в пиарщика и медиа-бизнесмена. Вместе с партнером – винницким бизнесменом Тарасом Черноиваном он стал собственником целой сети "сайтов", являвшихся так называемыми "зеркалами" — копиями с названиями, похожими на известные сайты.

Через них Игорь Мизрах продавал услуги желающим очернить своих врагов или партнеров в медиапространстве. Точные суммы которые крутились в новом бизнесе – неизвестны, но тот же Тарас Черноиван "прославился" когда еще в 2013-м году требовал у ректора Винницкого медицинского университета 400 тысяч гривен за снятие компромата о нем с одного из сайтов.

В начале августа 2019 года издание "Бабель" сообщало о компании организованной Игорем Мизрахом против киевского застройщика, владельца компании SAGA Андрея Вавриша.

Торговля должностями в Укроборонпроме

Впрочем, уже в конце того самого августа 2019 года внезапно Игорь Мизрах перенесся в высшую касту – тех, кто "торгует" государственными должностями.

30 августа тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о задержании группы аферистов, которые представлялись сотрудниками Офиса президента получили 250 тысяч долларов первого "транша", за что и были задержаны.

Именно задержанный Мизрах, по версии следствия стоял за аферой, руководя ею со стороны. Для "продажи" должности в ГП "Укроборонпроме" был нанят экс-работник прокуратуры Сергей Ждан, игравший роль работника Офиса президента, который и обеспечивал сделку. Правда на какой стадии то дело – неизвестно.

Задержание Игоря Мизраха

Захват завода для российского бизнеса

В СИЗО Игорь Мирах оказался в мае 2023 года, после того как пытался в составе возглавляемой им организованной преступной группы рейдерским способом захватить Хорольский завод детского питания. Получив от заказчика – Георгия Сажинова, 530 тыс. долларов, группа решила "сэкономить" и вместо того чтобы купить акции предприятия, решили его "отжать".

Так, рейдеры подделали документы о покупке, а также внеся изменения в государственные реестры, совершили рейдерский захват завода детского питания. И тут-то в дело и вмешалась Национальная полиция Украины, задержав всех членов группы.

Тем временем в столичное СИЗО на 2 месяца отправлен экс-глава Одесского ТЦК Евгений Борисов — его подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения службы.