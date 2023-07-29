Підозрювали у рейдерстві та шахрайстві: топ-5 скандалів померлого політтехнолога Ігоря Мізраха

Почавши з друку документів на принтері, Мізрах закінчив продажем посад і рейдерством

У п’ятницю, 28 липня, стало відомо про смерть неоднозначного технолога та бізнесмена з Вінниці, 51-річного Ігоря Мізраха, раніше затриманого за спробу рейдерства Хорольського заводу дитячого харчування. Цю операцію підозрюваний здійснював на користь його колишнього власника – колишнього заступника міністра сільського господарства росії Георгія Сажинова.

Як повідомляють ЗМІ, помер Ігор Мізрах під час перевезення зі столичного СІЗО до лікарні, куди його повезли після того, як чоловікові стало погано.

Треба сказати, що Ігор Мізрах був особистістю явно авантюрною та досить яскравою, оскільки його біографія сповнена вчинків напів- та відверто кримінального характеру. "Телеграф" зібрав інформацію про 5 найбільш відомих із них, але було їх явно більше.

Дозвіл на будівництво – на кольоровому принтері

Вперше авантюрний характер та любов до грошей Ігоря Мізраха дали знати про себе у 2004-му році, коли він зголосився отримати для ТОВ "Вінницяміськбуд" дозвіл на земельні ділянки під будівництво. Цей дозвіл фірма навіть отримала, але от біда — "документ" був роздрукований на кольоровому принтері, що є кримінальним злочином, що називається шахрайством.

Щоправда, тоді суд не вважав це злочином.

Обдурив на 140 тисяч доларів, але частину віддав

Усього через 4 роки, 2008-го, Ігор Мізрах знову провернув операцію, яку Кримінальний кодекс трактує як шахрайство, і цього разу кримінальну справу за цим фактом було порушено.

Невідомо, якими словами нині покійний Мізрах зумів умовити відомого екс-футболіста, а потім тренера і бізнесмена Ірека Гафауліна і бізнесмена Ігоря Фурмана дати йому 130 тисяч доларів і 10 тисяч євро, але це сталося. Ставши їх партнером у нині ліквідованому ФК "Подолянка", Ігор Мізрах зміг отримати ці гроші та віддавати не думав. У результаті партнери звернулися до правоохоронних органів.

Справа розтягнулася на 6 років – лише у 2014-му році Вінницький міський суд закрив це кримінальне провадження №№12013010060000158. Причина — підозрюваний віддав незначну частину коштів, побоюючись кримінального переслідування.

Чорний піар за гроші

Після цього досвіду прямого криміналу, який мало не закінчився для Ігоря Мізраха терміном, він перекваліфікувався на піарника та медіа-бізнесмена. Разом із партнером – вінницьким бізнесменом Тарасом Чорноіваном він став власником цілої мережі "сайтів", які були так званими "дзеркалами" — копіями з назвами, схожими на відомі сайти.

Через них Ігор Мізрах продавав послуги охочим очорнити своїх ворогів чи партнерів у медіапросторі. Точні суми, які крутилися у новому бізнесі – невідомі, але той же Тарас Чорноіван "прославився" коли ще у 2013-му році вимагав у ректора Вінницького медичного університету 400 тисяч гривень за зняття компромату про нього з одного із сайтів.

На початку серпня 2019 року видання "Бабель" повідомляло про компанію організовану Ігорем Мізрахом проти київського забудовника, власника компанії SAGA Андрія Вавриша.

Торгівля посадами в Укроборонпромі

Втім, вже наприкінці того самого серпня 2019 року раптово Ігор Мізрах перенісся до вищої касти – тих, хто "торгує" державними посадами.

30 серпня тодішній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання групи аферистів, які представлялися співробітниками Офісу президента та отримали 250 тисяч доларів першого "траншу", за що і були затримані.

Саме затриманий Мізрах, за версією слідства, стояв за аферою, керуючи нею збоку. Для "продажу" посади у ДП "Укроборонпромі" було найнято екс-працівника прокуратури Сергія Ждана, який грав роль працівника Офісу президента, який і забезпечував угоду. Щоправда, на якій стадії та справа – невідомо.

Затримання Ігоря Мізраха

Захоплення заводу для російського бізнесу

У СІЗО Ігор Мирах опинився у травні 2023 року, після того, як намагався у складі очолюваної ним організованої злочинної групи рейдерським способом захопити Хорольський завод дитячого харчування. Отримавши від замовника – Георгія Сажинова, 530 тис. доларів, група вирішила "заощадити" і замість того, щоб купити акції підприємства, вирішили його "віджати".

Так, рейдери підробили документи про купівлю, а також внісши зміни до державних реєстрів, здійснили рейдерське захоплення заводу дитячого харчування. І тут у справу і втрутилася Національна поліція України, затримавши всіх членів групи.

Тим часом до столичного СІЗО на 2 місяці відправлено екс-главу Одеського ТЦК Євгена Борисова — його підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення служби.