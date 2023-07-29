За ним тягнувся 19-річний шлейф скандалів: після побиття в СІЗО помер підозрюваний у рейдерстві політтехнолог Мізрах

Про його смерть повідомила дружина

У травні поліція затримала 51-річного уродженця Вінниці Ігоря Мізраха, якого підозрювали в організації масштабного рейдерства і, зокрема, він шляхом незаконних махінацій захопив Хорольський завод дитячого харчування. З’явилася інформація, що 22 липня його побили у СІЗО, а 28 числа він помер від наслідків побиття.

Про це повідомило видання "УНН" з посиланням на власні джерела.

"Обставини та причини смерті Мізраха поки невідомі. Однак як повідомив співрозмовник агентства, Мізрах помер дорогою до лікарні", — зазначили там.

25 травня 2023 року суд обрав арешт як запобіжний захід для Мізраха. З того часу він перебував у СІЗО.

Як повідомила його дружина Марина Корнієнко-Мізрах, її чоловіка побили у СІЗО 22 липня, пише видання "20 хвилин". Вони публікують також витяги з розповіді дружини Мізраха, яку надіслали його друзі. Очевидно, вона писала їм повідомлення після побиття, але ще до смерті чоловіка.

"Побиття було скоєно на вулиці під час прогулянки ув’язненими... З неділі Ігор Мізрах неодноразово звертався з проханням за медичною допомогою, але не отримував її. У середу стало ще гірше, і його доставили до медсанчастини СІЗО. І лише сьогодні вночі Мізраха транспортували до лікарні швидкої. допомоги на вулиці Братиславській, 3", — розповіла жінка.

За її словами, у СІЗО Мізраху відбили внутрішні органи, почалося запалення. Його прооперували, він перебував на апараті штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, злочинна організація, на чолі якої стояв Ігор Мізрах, взяла 530 тис. доларів, на які мали купити акції ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування". Насправді вони просто підробили документи про купівлю, внісши зміни до державних реєстрів, здійснивши рейдерське захоплення заводу дитячого харчування. Це не єдина махінація Мізраха – за ним тягнувся 19-річний шлейф скандалів та афер.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, хто такий Ігор Мізрах та у чому його звинувачували.