У Дніпрі поліцейські "кришували" банду: скільки взяли за свої послуги

Тепер їм доведеться відповідати за свої дії

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, оголошують підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу (він затриманий), двом заступникам та оперативнику за "кришування" злочинного угруповання та приховування злочину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він розповів, що у березні 2022-го року група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали у Дніпрі подружжя та катуючи їх змушували виплатити викуп, а згодом платити щомісячну данину.

Свідками розправи стали сусіди, які заявили в поліцію.

"Постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми здирниками, яких уже затримали. Але ненадовго: зловмисники прямо в коридорі "вирішували" питання з поліцейськими. За 20 тисяч доларів катувальників відпустили, а провадження навіть не реєстрували", — пише Клименко.

Однак тепер поліцейським доведеться відповідати за свої дії. Усіх учасників банди, яка напала на подружжя, також затримали.

Затримано й керівника підрозділу поліції.

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