В Днепре полицейские "крышевали" банду: сколько взяли за свои услуги

Теперь им придется отвечать за свои действия

В одном из райотделов полиции Днепра проходят обыски, объявляют подозрение четырем полицейским: руководителю подразделения (он задержан), двум заместителям и оперативнику за "крышевание" преступной группировки и сокрытие преступления.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он рассказал, что в марте 2022-го года группа злоумышленников, выдавая себя за терробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытая их заставляли выплатить выкуп, а впоследствии платить ежемесячную дань.

Свидетелями расправы стали соседи, они заявили в полицию.

"Пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но ненадолго: злоумышленники прямо в коридоре "решали" вопросы с полицейскими. За 20 тысяч долларов мучителей отпустили, а производство даже не регистрировали", — пишет Клименко.

Однако теперь недобросовестным полицейским придется отвечать за свои действия. Всех участников банды, напавшей на супругов, также задержали.

Задержан и руководитель подразделения полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заманили в Киев для задержания одиозного одесского военкома-миллионера Евгения Борисова, который скрывался.