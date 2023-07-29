По дороге из СИЗО: СМИ сообщили о смерти подозреваемого в рейдерстве политтехнолога Мизраха

За Мизрахом тянется 19-летний шлейф скандалов и афер, в частности, он продавал должности в "Укроборонпроме"

28 июля СМИ сообщили о смерти подозреваемого в масштабном рейдерстве и фигуранта других громких скандалов Игоря Мизраха. 25 мая 2023 года суд избрал арест как меру пресечения для Мизраха. С тех пор он находился в следственном изоляторе.

По данным "УНН", он скончался по дороге из столичного СИЗО в больницу, при этом официальной информации об этом пока нет. В то же время супруга подозреваемого Марина Корниенко-Мизрах в комментарии винницким СМИ сообщила, что он якобы скончался после избиения.

"Телеграф" напоминает своим читателям о том, где и как "прославился" Игорь Мизрах.

Преступная организация, во главе которой стоял Игорь Мизрах взяла 530 тыс. долларов, на которые должны были купить акции ООО "Хорольский завод детских продуктов питания". На деле же они просто подделали документы о покупке, внеся изменения в государственные реестры, совершив рейдерский захват завода детского питания. Это не единственная махинация Мизраха — за ним тянулся 19-летний шлейф скандалов и афер.

В 2019 году группа мошенников, во главе которой стоял Мизрах, используя подставного сотрудника ОПУ Украины в лице бывшего работника прокуратуры Сергея Ждана, пытался "развести" бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" на 570 тыс. долларов за назначение в руководство "Укроборонпрома". Всех четверіх аферистов арестовали с залогом в 15 и 18 млн гривен, но вскоре они вышли на свободу.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, кто такой Игорь Мизрах и в чем его обвиняли.