Пиарщик, продававший должности в "Укроборонпроме", получил подозрение. Кто такой Игорь Мизрах и в чем его обвиняют

За подозреваемым в афере тянется 19-летний шлейф скандалов и афер, но посидеть ему пока не пришлось

В четверг, 18 мая, 51-летний уроженец Винницы Игорь Мизрах, представляющийся пиарщиком, политтехнологом, музыкальным продюсером, журналистом и адвокатом, получил подозрение от Нацполиции в рейдерстве.

Как удалось выяснить "Телеграфу", случившееся произошло в рамках расследования уголовного производства №12022170590000196 от 30.07.2022 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного сразу несколькими статьями УК Украины. В их числе мошенничество, подделка документов и превышение власти.

Преступная организация, во главе которой стоял Игорь Мизрах, говорят источники "Телеграфа", взяли 530 тыс. долларов, на которые должны были купить акции ООО "Хорольский завод детских продуктов питания". На деле же они просто подделали документы о покупке, а также внеся изменения в государственные реестры, совершив рейдерский захват завода детского питания.

Хорольский завод детского питания

Если правоохранителям удастся доказать свои подозрения, Игорь Мизрах добавит в список своих сомнительных регалий, еще и репутацию рейдера. Впрочем, это не слишком испортит его имидж.

Педагог, юрист, певец и журналист – что о себе говорит сам Мизрах

Игорь Мизрах родился в Виннице в 1971 году в семье педагогов, поэтому выбор им после 8 классов школы Винницкого педагогического училища, а затем Винницкого педагогического института, не должен удивлять.

С 1991 года Мизрах работал в Доме детей и юношества в Виннице, писал музыку и предпочитает лично себя ассоциировать с музыкантом. Он даже настаивает на том, что является автором песни "Детство", ставшей хитом в исполнении Юрия Шатунова.

Однако в начале 2000-х сфера приложения его интересов изменилась. В 2004 году на фасаде бывшего швейного училища Винницы появилась вывеска частного вуза — "Винницкий институт конструирования одежды и предпринимательства", созданного Игорем и его отцом Аркадием Мизрахом. Вуз существует до сих пор, однако теперь находится под эгидой "Межрегиональной академии управления персонала".

Но в 2006 году Мизрах-младший пошел в политику — стал помощником нардепа от Партии регионов Артема Синицы. Правда, V созыв Верховной Рады оказался недолог из-за роспуска. В политику — в качестве помощников сперва внепартийного Александра Урбанского, а затем члена фракции "Воля" Юрия Деревянко — Игорь вернулся лишь в 2014 году в Раду уже VIII созыва.

После этого Мизрах расширил свою деятельность, став юристом и называя себя пиарщиком, политтехнологом, музыкальным продюсером и журналистом, шеф-редактором журналов "Рейтинг", "Persona.ТОР", собственником медиа-холдинга "Медиа Холдинг Политика".

Впрочем, журналистика в его понимании выглядит более чем странно, так СМИ не раз писали о том, что Мизрах специализируется на размещении так называемой "джинсы" — позволяет размещать "новости" на своих сайтах за финансовое вознаграждение.

Мошенник и аферист? Что говорят о Мизрахе правоохранители

Еще в молодости Игорь Мизрах "засветился" в откровенном криминале. Так, по данным СМИ, в 2004-м он за плату получил для ООО "Винницагорстрой" "разрешение" на земельные участки под строительство. Но вот беда — этот "документ" был распечатан на цветном принтере, что является уголовным преступлением, именуемым мошенничеством.

Тогда суд не счел это преступлением.

История повторилась в 2014-м году, когда было закрыто уголовное производство №№12013010060000158. В рамках последнего речь шла о мошенничестве в 130 тысяч долларов и 10 тысяч евро. По версии следствия, став в 2007 году соучредителем в ООО "ФК Подолянка" Игорь Мизрах выманил эту сумму у своих партнеров Григория Фурмана и Ирека Гафаулина.

Но само дело закрыли "из-за отсутствия" состава преступления. Как сказано в судебных документах – подозреваемый отдал незначительную часть средств, опасаясь уголовного преследования.

Кстати, в этой же фирме директором числится Игорь Славинский, который, по данным СМИ, был подельником Мизраха по делу № 127/13 249/13-к, когда под предлогом продажи торгового павильона на территории ТСЦ "Подолье", на полмиллиона гривен были "кинуты" трое бизнесменов. Мизрах пообещал вернуть им деньги, итог – пять лет условно Игорю Славинскому с испытательным сроком в три года. Денег потерпевшие не увидели.

Апофеозом "карьеры" Игоря Мизраха стало 30 августа 2019 года, когда тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о задержании группы аферистов, которые якобы будучи сотрудниками Офиса президента получили 250 тысяч долларов первого "транша", за что и были задержаны.

Главным в группе из четырех человек и был Игорь Мизрах, задержанный в тот же день отдельно от других.

Квартет мошенников, используя подставного сотрудника ОПУ Украины в лице бывшего работника прокуратуры Сергея Ждана, пытался "развести" бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" на 570 тыс. долларов за назначение в руководство "Укроборонпрома".

Все четверо аферистов были арестованы с залогом в 15 и 18 млн гривен, но уже в ноябре вышли на свободу, и с тех пор никаких движений по делу о крупной взятке за должность в "Укроборонпроме" нет.

Таким образом, подозрение от Нацполиции в рейдерстве для Игоря Мизраха стало лишь очередным подозрением в преступлении, но ни одно из них так и не закончилось для него сроком.

Напомним, ранее на взятке в 3 млн долларов был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, чей арест уже породил ряд версий произошедшего – от официальной, до версии мести.