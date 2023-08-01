У Чернівцях затримали ОЗУ: як це допоможе розкрити вбивство поліцейської восени 2022 року

Затриманих у поліції назвали учасниками злочинної організації "Загури"

У Києві, Івано-Франківській та Чернівецькій областях було затримано 5 членів злочинне угруповування (ОЗУ), що спеціалізуються на рекеті, "поверненні боргів", з використанням зброї та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. У чоловіків було вилучено зброю, 7 автомобілів, спецтехніку для стеження, 50 тисяч доларів та 40 тисяч гривень готівкою.

Затриманих у поліції назвали учасниками злочинної організації "Загури" — очевидно, мається на увазі ОЗУ кримінального авторитета з Чернівців Загурського Володимира Анатолійовича та його брата Володимира.

Як писали свого часу ЗМІ, 1990-го брати Загурські створили свою ОЗУ, до якої в період розквіту входило до 30 осіб. Спеціалізувалася ОЗУ на розбої, скоєнні вбивств на замовлення, рекеті, вибиванні боргів, крадіжці та торгівлі краденими автомобілями, їх поверненні господарям за винагороду.

Найактивніший період діяльності угруповання склали 1990-2004 роки, але й після цього ОЗУ не відмовилася від темних справ, а 2010-го року старший із братів Микола Загурський навіть намагався стати депутатом Чернівецької міськради від Партії регіонів.

Діяльність ОЗУ "Загури" після 2014 року у свій час знизилася, але вже у 2020-му році ЗМІ про нього знову "згадали" — цього разу вже молодший із братів — Володимир, намагався пройти до Чернівецької міськради. На той момент він був уже бізнесменом, який займався торгівлею паливом, нібито контрабандою цигарок у Румунію та іншими справами. При цьому сам Володимир Загурський є президентом Чернівецької обласної федерації боксу, з боксерів нібито підбираються і кадри для ОЗУ.

Також не виключено, що ОЗУ "Загури" пов’язане з низкою резонансних вбивств, наприклад, іншого "авторитету" — Євгена Боршана, який у квітні 2020 року нібито курирував наркоторгівлю в Чернівцях.

Особливий резонанс у Чернівцях та в Україні викликав розстріл у місті 3 жовтня 2022 року патрульного наряду Нацполіції, в ході якого загинула 23-річна Таїсія Татарін та поранено її напарника Олександра Гуцула.

Через 2 дні, 5 жовтня, вбивця поліцейської було виявлено, але чинив опір і було вбито під час спроби затримати його.

Як писав свого часу сайт "Детектив-інфо", кілером міг бути екс-співробітник російської міліції Олег Крючковський, який прибув до Чернівців з метою скоєння вбивства когось із місцевих авторитетів. Причому координатором приїзду іноземного кілера нібито був сам Володимир Загура, а жертвою Крючковського міг стати один із конкурентів авторитету.

Оскільки, як повідомляє ДСР, затриманому лідеру ОЗУ "Загури" 49 років, ним може бути Володимир Загурський, оскільки його старший брат Микола народився 1970-го.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні ДСР прозвітував про затримання Одеської області, який "доглядає" за Ізмаїлом, якого буквально в травні виправдали за звинуваченням у зберіганні зброї.