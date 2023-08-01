В Черновцах задержали жестокое ОПГ: как это поможет раскрыть убийство полицейской осенью 2022 года

Задержанных в полиции назвали участниками преступной организации "Загуры"

В Киеве, Ивано-Франковской и Черновецкой областях были задержаны 5 членов ОПГ, специализирующихся на рэкете, "возврате долгов", с использованием оружия и нанесения тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. У мужчин было изъято оружие, 7 автомобилей, спецтехнику для слежения, 50 тысяч долларов и 40 тысяч гривен наличными.

Задержанных в полиции назвали участниками преступной организации "Загуры" — очевидно имеется ввиду ОПГ криминального авторитета из Черновцов Загурского Владимира Анатольевича и его брата Владимира.

Как писали в свое время СМИ, в 1990-м братья Загурские создали свою ОПГ в которую в период расцвета входило до 30 человек. Специализировалась ОПГ на разбое, совершении заказных убийств, рэкете, выбивании долгов, краже и торговле крадеными автомобилями, их возвращении хозяевам за вознаграждение.

Наиболее активный период деятельности группировки составили 1990-2004 годы, но и после этого ОПГ не отказалась от темных дел, а в 2010-м году старший из братьев — Николай Загурский даже пытался стать депутатом Черновицкого горсовета от Партии регионов.

Деятельность ОПГ "Загуры" после 2014 года одно время снизилось, но уже в 2020-м году СМИ о нем снова "вспомнили" — на этот раз уже младший из братьев – Владимир, пытался пройти в Черновицкий горсовет. На тот момент он был уже бизнесменом занимавшемся торговлей топливом, якобы контрабандой сигарет в Румынию и прочими делами. При этом сам Владимир Загурский является президентом Черновицкой областной федерации бокса, из боксеров же якобы подбираются и кадры для ОПГ.

Также не исключено, что ОПГ "Загуры" связано с рядом резонансных убийств, например, другого "авторитета" — Евгения Боршана, в апреле 2020 года, якобы курировавшего наркоторговлю в Черновцах.

Особый резонанс в Черновцах и в Украине вызвал расстрел в городе 3 октября 2022 года патрульного наряда Нацполиции, в ходе которого погибла 23-летняя Таисия Татарин и был ранен ее напарник Александр Гуцул.

Спустя 2 дня, 5 октября, убийца полицейской был выявлен, но оказал сопротивление и был убит в ходе попытки задержать его.

Как писал в свое время сайт "Детектив-инфо", киллером мог быть экс-сотрудник российской милиции Олег Крючковский, который прибыл в Черновцы с целью совершить убийство кого-то из местных авторитетов. Причем координатором приезда иностранного киллера якобы был сам Владимир Загура, а жертвой Крючковского мог стать один из конкурентов авторитета.

Поскольку как сообщает ДСР, задержанному лидеру ОПГ "Загуры" 49 лет, им может быть Владимир Загурский, поскольку его старший брат Николай родился в 1970-м.

Как сообщал "Телеграф", накануне ДСР отчитался о задержании "смотрящего" за Измаилом Одесской области, которого буквально в мае оправдали по обвинению в хранении оружия.