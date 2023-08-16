В Україні взялися за відомого екснардепа: судитимуть одразу за кількома статтями

Фігурант завдав шкоди державі на суму понад мільярд гривень

Колишнього нардепа від Партії регіонів, якому навесні 2023 року повідомили про підозру у держзраді, судитимуть. Обвинувальний акт уже було направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Варто зазначити, що правоохоронці не називають імені фігуранта, проте "Громадське", посилаючись на власні джерела, стверджує, що йдеться про Дмитра Святаша.

За даними слідства, екснардеп, використовуючи своє становище, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнесових структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств із понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію на суму 50 млн. доларів США.

"У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", — йдеться у повідомленні.

Експертиза встановила, що вищезгаданими діями фігурант завдав шкоди державі на суму понад мільярд гривень. 2019 року після оголошення в розшук ексдепутат почав переховуватися на території рф. А після початку повномасштабного вторгнення закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці з окупаційною владою росії.

"У рамках слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн заарештовано та передано до управління АРМА", — повідомляє прокуратура.

Колишньому депутату інкриміновано: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, шахрайство, підробку документів та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одіозного нардепа Рабіновича підозрюють у держзраді.