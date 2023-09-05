На Ровенщине женщина украла цветы с могилы военного, чтобы подарить невестке: что решил суд

Розы (или то, что от них осталось) решили вернуть владельцам через пять месяцев

В Ровенской области женщина украла розы с могилы военнослужащего. Эти цветы она планировала подарить на день рождения невестке.

Об инциденте стало известно из приговора Радивиловского райсуда, он произошел утром 10 апреля на кладбище в селе Козин Дубенского района. За совершенное судья назначила заботливой свекрови год испытательного срока.

Как сказано в приговоре, женщина забрала с могилы военного 20 роз. О том, как стало известно о краже, не сообщается, однако ее разоблачили.

Жительнице Ровенщины вручили подозрение по ч.1 ст. 297 УКУ (надругательство над могилой). Санкция статьи предусматривает минимум 17 тысяч гривен штрафа. Свою вину она полностью признала и рассказала, что в тот день шла на могилу своего свекра, "увидела красивые розы и решила подарить их невестке на день рождения".

Известно, что обвиняемая состоит на учете у врача-психиатра с 1998 года. При этом, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления женщина не страдала от каких-либо психических расстройств и могла осознавать последствия своих действий.

Судья Алина Сильман признала женщину виновной и назначила ей год испытательного срока. Приговор пока не вступил в законную силу, обвиняемая может подать апелляцию. Розы вернули родственникам военного, с могилы которого они были похищены. Однако странность в том, что цветы были украдены 10 апреля, а суд состоялся 20 августа. То есть пять месяцев "гербарий" хранили в прокуратуре.

Как рассказывал "Телеграф", в Запорожье девушка ночью сняла с флагштока два флага с государственной символикой на центральном проспекте. Она хотела забрать их домой.