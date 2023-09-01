Усього 5 років за розбещення дитини: вирок для педофіла з Кривого Рогу розлютив українців

У Кривому Розі педофіла посадили до в’язниці на п’ять років

Суд у Кривому Розі обрав міру покарання для педофіла, який у травні напав на 10-річну дівчинку і вчинив щодо неї розпусні дії.

Як повідомляє "Свої", 22-річного злочинця відправлять до в’язниці на 5 років. Своєю чергою, користувачі мережі обурилися тим, що термін, на їхню думку, виявився занадто коротким.

За даними місцевих telegram-каналів, подія сталася наприкінці травня поточного року в мікрорайоні Східний-2. Тоді зловмисник наздогнав дівчинку біля під’їзду однієї з багатоповерхівок і наказав їй підняти сукню, а коли вона відмовилася, педофіл вчинив розпусні дії.

Постраждала розповіла про це бабусі, а та викликала поліцію. Злочинця швидко затримали.

Педофіл із Кривого Рогу

1 вересня суд ухвалив рішення позбавити педофіла свободи на строк у п’ять років, зазначається також, що він підписав угоду, в якій визнав свою провину.

Своєю чергою користувачі мережі висловили думку, що п’яти років для зловмисника буде замало, але інші зазначили, що не йдеться про зґвалтування, а лише про розбещення. Водночас деякі нагадали, що цього педофіла вже ловили на аналогічному злочині, але тоді йому вдалося уникнути покарання.

Як повідомлялося раніше, у червні у Броварах поліція затримала 46-річного масажиста, який зґвалтував 15-річного клієнта під час сеансу масажу.