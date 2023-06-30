Скористався безпорадністю: на Київщині масажист зґвалтував 15-річного клієнта

Правоохоронцям про те, що сталося, розповіла мати хлопчика

Слідом за історією про спійманого педофіла випливла ще одна — про зґвалтування 15-річного хлопця в Броварах під час сеансу масажу. Поліція вже затримала зловмисника. Нині він перебуває у СІЗО.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Інцидент трапився на території оздоровчо-реабілітаційного центру, в якому підліток через проблеми зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу.

"Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник поглумився з нього. Насильник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті вчинив дії сексуального характеру", — розповів голова поліції Київської області Андрій Небитов.

Про те, що сталося в поліцію, заявила мати хлопчика. Незабаром поліцейські зловили ґвалтівника. Нині він перебуває у СІЗО.

Наголошується, що чоловіку було повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи. Йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві затримали відомого журналіста за підозрою у розбещенні неповнолітніх та зберіганні дитячої порнографії.