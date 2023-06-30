Воспользовался беспомощностью: в Киевской области массажист изнасиловал 15-летнего клиента

Правоохранителям о случившемся рассказала мать мальчика

Вслед за историей о пойманном педофиле в Киеве всплыла еще одна — об изнасиловании 15-летнего парня в Броварах во время сеанса массажа. Полиция уже задержала злоумышленника. Сейчас он находится в СИЗО.

Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Инцидент случился на территории оздоровительно-реабилитационного центра, в котором подросток из-за проблем со здоровьем посещал долгое время процедуру массажа.

"Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник надругался над ним. Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера", – рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

О случившемся в полицию заявила мать мальчика. Вскоре полицейские поймали насильника. Сейчас он находится в СИЗО.

Отмечается, что мужчине было сообщено о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего лица. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве задержали известного журналиста по подозрению в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии.