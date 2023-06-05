В Киеве задержан известный журналист - подозревают в педофилии: эксклюзивные подробности

Известно о как минимум двух пострадавших

В Киеве задержали журналиста, которого подозревают в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии. По информации источников "Телеграфа" в силовых структурах, подозреваемый — журналист издания "Вести" Тарас Козуб.

На данный момент известно, что от рук подозреваемого могли пострадать как минимум двое 15-летних мальчиков.

"Он не раз с ними связывался, назначал встречу в собственной квартире, где и совершал в отношении них развратнее действия. За это он выдавал им денежное вознаграждение. Ему инкриминировано три статьи УК: 155, 156(1) и 301(1)", — рассказал "Телеграфу" источник.

Слежка за журналистом велась давно, а задержали его сразу после того, как он попался на горячем.

В настоящий момент правонарушитель находится под стражей с возможностью внесения залога суммой 214 тысяч гривен. Во время задержания у него были изъяты флешки с детской порнографией, которую он загружал в интернет.

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