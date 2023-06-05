У Києві затримано відомого журналіста — підозрюють у педофілії: ексклюзивні подробиці

Відомо про як мінімум двох постраждалих

У Києві затримали журналіста, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх та зберіганні дитячої порнографії. За інформацією джерел "Телеграфа" у силових структурах, підозрюваний — журналіст видання "Вісті" Тарас Козуб.

На даний момент відомо, що від рук підозрюваного могли постраждати щонайменше двоє 15-річних хлопчиків.

"Він не раз з ними зв’язувався, призначав зустріч у власній квартирі, де й чинив щодо них розпусніші дії. За це він видавав їм грошову винагороду. Йому інкриміновано три статті КК: 155, 156(1) та 301(1)", — розповіло "Телеграфу" джерело.

Стежка за журналістом велася давно, а затримали його одразу після того, як він попався на гарячому.

Наразі правопорушник перебуває під вартою із можливістю внесення застави сумою 214 тисяч гривень. Під час затримання у нього було вилучено флешки з дитячою порнографією, яку він завантажував до інтернету.

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