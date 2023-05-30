"Продавала дітей педофілам, годувала їх екскрементами та вибивала зуби": прийомна мати з України перетворила життя дітей на кошмар

Польща ще ніколи не зустрічалася з такою жорстокістю

У Польщі судять 53-річну українку, яка катувала дітей і продавала їх педофілам. Світлана П. разом із чоловіком 20 років опікувалися дітьми з патологічних сімей. Вони організували свій дитячий будинок, де були близько 10 дітей від 4 до 16 років.

Як повідомляє видання "Wyborcza.pl", Світлана мешкала в містечку Синельниково на Дніпропетровщині. На початку повномасштабного вторгнення вона перебралася до Польщі в містечко неподалік міста Познань. Допомагати їй взялися подружжя поляків Аня та Яцек (імена змінені). У підсумку, вони звернули увагу на надто замкнену поведінку дітей. Згодом виявилося, що над ними роками жахливо знущалися. Наголошуємо, що в цій історії присутні страшні подробиці, які можуть вразити слабку психіку.

Як йдеться у статті, коли Аня приїжджала до будинку Світлани, то діти завжди сиділи тихо. Одного разу дві менші дівчинки сказали, що вони голодні, коли Світлана сама їх спитала — ті сказали, що ні — все добре. Тоді Аня щось запідозрила. Спершу вона вирішила сама розібратися, подзвонила чоловіку Світлани в Україну. Той пояснив ситуацію словами, що "Моє Свєтка має характер".

Cвітлана на судовому засіданні

Тоді Аня вирішила на одинці поспілкуватися з дітьми. Одна зі старших дівчат заявила: "Я боюся за молодших дітей. Свєта їх вбиває".

Пізніше Аня вирішила таки визволити дітей. Вона проконсультувалася з Центром підтримки сім’ї, влаштувала у себе кінопоказ, куди запросила всю малечу. Світлана спершу не погоджувалася, однак потім таки зголосилася їх пустити. Однак дітей Аня назад не віддала.

Натомість сказала Світлані, що знає, як та знущається з дітей: "Кладе пелюшки з калом до рота" та морить дітей голодом. Потім полячка звернулася до поліції, яка взялася розслідувати злочин і заарештувала підозрювану українку. Це відбулося у квітні 2022 року.

Жінці загрожує 10 статей різних кримінальних статей. За свідченнями допитаних, Світлана катувала підопічну малечу: лупцювала різними предметами, душила, била по статевих органах, вибивала зуби і навіть запихала до рота використані пелюшки та змушувала їсти екскременти тварин:

"В Україні вони мали великого собаку. Вона подавала його відходи на тарілці і вимагала, щоб їли. Коли хлопчик протестував, вона притискала його голову до тарілки. Він втікав до амбара, спав з тваринами", — розповідає інформатор.

Кімната, де допитували дітей

Як описує поліція, в 5-річної дівчинки вага — 12 кілограмів, що критично мало для такого віку. В іншого хлопчика — чорні обрубки замість зубів, оскільки він ніколи не був у стоматолога.

Дівчата ще зовсім малого віку розповідали про візити незнайомих панів, яким вони повинні були "лизати пеніси" і "зади після туалету". Світлана давала дівчатам таблетки, після яких ті засинали, а прокидалися із болем у трусиках. Також вона давала їм молоко із незрозумілим вмістом, після якого ті не могли рухатися.

"Ми все чули, але ручки і ніжки не працювали" — казали вони. Їхні свідчення шокують навіть досвідчених слідчих, йдеться у статті. Зґвалтування дітей Світлана зробила джерелом доходу. Причому в Польщі також.

"Вона запрошувала пана або панів до кімнати, віддавала дитину, а сама стояла біля дверей і з телефоном у руці й відмірювала час. Одна з дівчат, яку ґвалтували з першого класу школи, сказала, що чоловіки тримали її за волосся і ґвалтували, а мати дивилася, чи вже пройшло 20 хвилин. Іноді вона посміхалася", — розповідає джерело.

Світлана під час судового засідання 30 травня

Сама Світлана, за словами дітей, також брала участь у сексуальному насиллі та гвалтувала їх. Усього протягом кількох років жертвами групової педофілії стали восьмеро дітей. Жінка користувалася незнанням малечі та неможливістю відмовити. Однак сама вона заперечує правдивість цих свідчень. Погодилася лише, що била їх руками та ременем.

Нині Світлана перебуває у СІЗО. Сьогодні у Познані відбулося чергове судове засідання, де присутні заслуховували аудіозаписи з "кімнати довіри", де допитували дітей. Як зазначає видання, подібної страшної справи у Польщі ще не було.

Нагадаємо, що на Київщині колишній педагог зґвалтував 4-річну дівчинку. Зловмисника — уродженця Бердянська — затримали. Раніше прогримів скандал зі священником УПЦ МП. Він тривалий час гвалтував своїх доньок-підлітків.