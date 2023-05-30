"Продавала детей педофилам, кормила их экскрементами и выбивала зубы": приемная мать из Украины превратила жизнь малышей в кошмар

Польша еще никогда не встречалась с такой жестокостью

В Польше судят 53-летнюю украинку, которая пытала детей и продавала их педофилам. Светлана П. вместе с мужем 20 лет занимались детьми из патологических семей. Они организовали свой детский дом, где было около 10 детей от 4 до 16 лет.

Как сообщает издание "Wyborcza.pl", Светлана жила в городке Синельниково на Днепропетровщине. В начале полномасштабного вторжения она перебралась в Польшу в городок недалеко от города Познань. Помогать ей взялись супруги-поляки Аня и Яцек (имена изменены). В итоге они обратили внимание на слишком замкнутое поведение детей. Впоследствии оказалось, что над ними ужасно издевались. Подчеркиваем, что в этой истории находятся страшные подробности, которые могут поразить слабую психику.

Как говорится в статье, когда Аня приезжала в дом Светланы, дети всегда сидели тихо. Однажды две маленькие девочки сказали, что они голодны, но когда Светлана сама их спросила – те ответили, что нет – все хорошо. Тогда Аня что-то заподозрила. Сначала она решила сама разобраться, позвонила мужу Светланы в Украину. Тот объяснил ситуацию словами, что "моя Светка — с характером".

Светлана на судебном заседании

Тогда Аня решила наедине пообщаться с детьми. Одна из старших девушек заявила: "Я боюсь за младших детей. Света их убивает".

Позже Аня решила вызволить детей. Она проконсультировалась с Центром поддержки семьи, устроила у себя кинопоказ, куда пригласила всех малышей. Светлана сначала не соглашалась, однако потом таки вызвалась их пустить. Однако детей Аня назад уже не отдала.

Зато сказала Светлане, что знает, как та издевается над детьми: "Кладет пеленки с калом в рот" и морит детей голодом. Затем полячка обратилась в полицию, которая взялась расследовать преступление и арестовала подозреваемую украинку. Это произошло в апреле 2022 года.

Женщине грозит 10 статей разных уголовных статей. По свидетельствам допрошенных, Светлана пытала подопечных малышей: лупила разными предметами, душила, била по половым органам, выбивала зубы и даже запихивала в рот использованные пеленки и заставляла есть экскременты животных:

"В Украине у них была большая собака. Она подавала ее отходы на тарелке и требовала, чтобы ели. Когда мальчик протестовал, она прижимала его голову к тарелке. Он убегал в амбар, спал с животными", — рассказывает информатор.

Комната, где допрашивали детей

Как описывает полиция, у 5-летней девочки вес – 12 килограммов, что критически мало для такого возраста. У другого мальчика черные обрубки вместо зубов, поскольку он никогда не был у стоматолога.

Девушки еще совсем малолетнего возраста рассказывали о визитах незнакомых мужчин, которым они должны были "лизать в пенисы" или "задницу после похода в туалет". Также Светлана давала детям таблетки, после которых те засыпали, а просыпались с болью в половых органах. Также она давала им молоко с непонятным содержимым, после которого те не могли двигаться.

"Мы все слышали, но ручки и ножки не работали" — говорили они. Их показания шокируют даже опытных следователей, говорится в статье. Изнасилование детей Светлана сделала источником дохода. Причем в Польше тоже.

"Она приглашала мужчину или мужчин в комнату, отдавала ребенка, а сама стояла у двери и с телефоном в руке и отмеряла время. Одна из девушек, которую насиловали с первого класса школы, сказала, что мужчины держали ее за волосы и насиловали, а мать смотрела, прошло ли уже 20 минут. Иногда она улыбалась", — рассказывает источник.

Светлана во время судебного заседания 30 мая

Сама Светлана, по словам детей, также насиловала их. Всего в течение нескольких лет жертвами групповой педофилии стали восемь детей. Женщина пользовалась незнанием малышей и невозможностью отказать. Однако сама она отрицает правдивость этих свидетельств. Согласилась только, что била их руками и ремнем.

В настоящее время Светлана находится в СИЗО. Сегодня в Познани состоялось очередное судебное заседание, где собравшиеся заслушивали аудиозаписи из "комнаты доверия", где допрашивали детей. Как отмечает издание, подобного страшного дела в Польше еще не было.

Напомним, что в Киевской области бывший педагог изнасиловал 4-летнюю девочку. Злоумышленник — уроженец Бердянска — задержан. Ранее прогремел скандал со священником УПЦ МП. Он долгое время насиловал своих дочерей-подростков.